Пожилым водителям хотят резко урезать «права»

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник написал главе российской ГИБДД генералу Михаилу Черникову письмо с предложением обратить внимание на проблему старых водителей.

По его мнению, ситуация на отечественных дорогах сейчас сложная и нервная, а транспорт движется быстро. В таких условиях пожилому человеку может в любой момент поплохеть прямо за рулем. Что подвергнет опасности как его самого, так и окружающих.

В связи с этим Крупник предлагает Черникову усилить контроль за здоровьем пожилых «рулевых». Опасной возрастной отметкой депутат счел достижение драйвером 75-летнего возраста. После этого, по мнению депутата, срок действия в/у старого водителя может быть уменьшен со стандартных 10 до 5 лет. Кроме того, при прохождении медкомиссии «на права» водителей старше 75 лет следует обязательно тестировать на скорость реакции и стрессоустойчивость. И не разрешать им садиться за руль в случае провала этих проверок. Об отношении ГИБДД к инициативе депутата пока ничего не известно.