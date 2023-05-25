Как ГИБДД относится к старикам и пенсионерам за рулем

Однозначного ответа, такого как, например, в случае с пьяными за рулем, на данный вопрос нет. Но существует пара аспектов, которые можно в этом плане совершенно точно выделить. Остановив для проверки документов пожилого водителя, инспектор чаще всего просит того предъявить полис ОСАГО. Дело в том, что цена обязательной автостраховки сейчас «кусается» все сильнее, а пенсии растут не особо впечатляющими темпами. Следовательно пенсионер в глазах полицейского — потенциальный «беспечный ездок» без полиса, в отношении которого можно составить соответствующий протокол. Лишняя «бумага» такого рода никогда не помешает в случае возможных претензий начальства по поводу эффективности «работы по профилактике нарушений ПДД» сотрудника ДПС.

Кроме того, многие старики еще по советской привычке резко робеют и напрочь теряют критичность мышления при встрече с любым представителем власти. Особенно если тот в форме и при оружии. Пенсионер, находящийся в подобном ступоре — отличный «клиент». В том смысле, что его можно легко убедить практически в чем угодно. В том числе и в том, что он виноват в несуществующем нарушении ПДД. Например, не включил «поворотник», когда съезжал на обочину к махнувшему полосатой палкой служивому. Или дерзко пересек при этом сплошную линию разметки. Хотя на самом деле подобные действия водителя по указанию сотрудника ГИБДД совершенно не наказуемы.