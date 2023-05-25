Как ГИБДД относится к старикам и пенсионерам за рулем

Однозначного ответа, такого как, например, в случае с пьяными за рулем, на данный вопрос нет. Но существует пара аспектов, которые можно в этом плане совершенно точно выделить. Остановив для проверки документов пожилого водителя, инспектор чаще всего просит того предъявить полис ОСАГО. Дело в том, что цена обязательной автостраховки сейчас «кусается» все сильнее, а пенсии растут не особо впечатляющими темпами. Следовательно пенсионер в глазах полицейского — потенциальный «беспечный ездок» без полиса, в отношении которого можно составить соответствующий протокол. Лишняя «бумага» такого рода никогда не помешает в случае возможных претензий начальства по поводу эффективности «работы по профилактике нарушений ПДД» сотрудника ДПС.
Кроме того, многие старики еще по советской привычке резко робеют и напрочь теряют критичность мышления при встрече с любым представителем власти. Особенно если тот в форме и при оружии. Пенсионер, находящийся в подобном ступоре — отличный «клиент». В том смысле, что его можно легко убедить практически в чем угодно. В том числе и в том, что он виноват в несуществующем нарушении ПДД. Например, не включил «поворотник», когда съезжал на обочину к махнувшему полосатой палкой служивому. Или дерзко пересек при этом сплошную линию разметки. Хотя на самом деле подобные действия водителя по указанию сотрудника ГИБДД совершенно не наказуемы.
Иными словами, пожилой водитель для не особо щепетильного сотрудника ДПС — вполне годное «сырье» для повышения личного KPI в глазах отцов-командиров. Но с другой стороны, «старичье» порой становится проблемой. Особенно когда, нарушив какой-нибудь пункт ПДД и попавшись патрулю дорожной полиции, водитель-пенсионер начинает «давить на жалость», в деталях рассказывая о том, насколько тяжело сейчас живется старикам вообще и ему лично. Или наоборот начинает скандалить, возмущаться «произволом ГИБДД», хвататься за сердце, просить вызвать врача… Ну кому понравится иметь дело с подобным «контингентом»?!
При этом многие водители пенсионного возраста ездят спокойно, правил не нарушают, документы у них в порядке. А потому они совершенно не интересны с точки зрения привлечения к какой-нибудь ответственности законным путем. Вот и получается, что пожилой драйвер — не особо желанная для госавтоинспектора «дичь». Так к нему и относятся: не сильно «выгодный», да еще потенциально проблемный субъект.