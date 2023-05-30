Что грозит автовладельцам из-за массовых налетов украинских беспилотников на Москву

По данным Минобороны, в утреннем налете на столицу участвовало восемь ударных беспилотников (скорее всего — украинских). Из них пять зенитчики сбилина наподлете к Москве, а три штуки попали в многоэтажки юго-западной части города. При этом военные утверждают, что предварительно эти БПЛА были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эксперты отмечают, что в атаке участвовали аппараты разных моделей, в том числе и неизвестного типа. Это может свидетельствовать о том, что случившееся ранним утром 30 мая — своего рода разведкам боем со стороны украинских боевиков. С целью выяснить: какой из типов имеющихся у них БПЛА лучше всего подходит для атак на Москву.
Такой сценарий подразумевает повторение налетов ударных дронов и в будущем. Что это означает для автомобилистов Москвы — помимо шанса получить взрывающейся «птичкой» в окно собственной квартиры? Первой приходит мысль о возможном падении обломков и осколков этих снарядов на припаркованные машины. Такую опасность можно нивелировать, оставляя ТС с тыльной стороны дома — относительно вероятных направлений «прилета» дронов. Кроме того, если подобные инциденты станут повторяться, автолюбителям имеет смысл готовиться и к мощным пробкам в окрестностях эпицентров событий такого рода. Ведь правоохранители наверняка будут выставлять оцепление и перекрывать проезд по улицам.
Когда для борьбы с налетающими нацистскими боеприпасами военные станут использовать средства РЭБ, их воздействие ощутят миллионы горожан и водители — в первую очередь. Поскольку при этом наверняка стнут глушить сигналы спутников GPS-ГЛОНАСС — чтобы сбить с толку беспилотники. Таксистов, любителей каршеринга и электросамокатчиков ждут мощные сбои и в работе соответствующих приложений. Хотя с другой стороны, это может и не плохо: приезжие таксисты будут вынужденны познакомится с Москвой по-настоящему, без подсказок навигатора.
Если подтвердятся предположения некоторых telegram-экспертов, что в налете участвовали дроны относительно небольшого радиуса действия, версия их запуска с территории РФ окажется вполне рабочей. Что автоматически повлечет за собой усиление антитеррористической активности полиции. Шоферы почувствуют это по увеличившемуся числу проверок ГАИ. В том числе и в Подмосковье. Можно также предположить, что при остановке подозрительного авто сотрудники ДПС будут проверять документы не только у водителя, но и у пассажиров. А заодно и досматривать багажный отсек — интересуясь перевозками всего, что может летать или взрываться.