По данным Минобороны, в утреннем налете на столицу участвовало восемь ударных беспилотников (скорее всего — украинских). Из них пять зенитчики сбилина наподлете к Москве, а три штуки попали в многоэтажки юго-западной части города. При этом военные утверждают, что предварительно эти БПЛА были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эксперты отмечают, что в атаке участвовали аппараты разных моделей, в том числе и неизвестного типа. Это может свидетельствовать о том, что случившееся ранним утром 30 мая — своего рода разведкам боем со стороны украинских боевиков. С целью выяснить: какой из типов имеющихся у них БПЛА лучше всего подходит для атак на Москву.

Такой сценарий подразумевает повторение налетов ударных дронов и в будущем. Что это означает для автомобилистов Москвы — помимо шанса получить взрывающейся «птичкой» в окно собственной квартиры? Первой приходит мысль о возможном падении обломков и осколков этих снарядов на припаркованные машины. Такую опасность можно нивелировать, оставляя ТС с тыльной стороны дома — относительно вероятных направлений «прилета» дронов. Кроме того, если подобные инциденты станут повторяться, автолюбителям имеет смысл готовиться и к мощным пробкам в окрестностях эпицентров событий такого рода. Ведь правоохранители наверняка будут выставлять оцепление и перекрывать проезд по улицам.