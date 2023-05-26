За какие безобидные предметы в машине ГИБДД будет «кошмарить» автовладельцев

Этого следовало ожидать уже давно. Согласно информации, распространенной телеграм-каналом Mash, сотрудники московской ГИБДД получили негласное указание начальства искать в останавливаемых для проверки документов машинах беспилотные летательные аппараты. Обнаружив такой девайс, инспектор должен будет учинить водителю если не допрос, то хотя бы опрос с пристрастием. Чтобы выяснить тип устройства, зачем оно водителю, куда он его перевозит и с какой целью.
Заодно служивым вменяется в обязанность изучать обнаруженные беспилотники на предмет нестандартных изменений конструкции и апгрейдов. В случае, если увиденное и услышанные пояснения не удовлетворят сотрудника ГИБДД, водителя задержат и вместе с БПЛА отвезут в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Существует серьезное подозрение, что подавляющее большинство офицеров ДПС отнюдь не являются экспертами в области беспилотников. И вряд ли сумеют отличить, скажем, квадрокоптер, переделанный для сброса боеприпасов, от его аналога, применяемого в такой сугубо мирной сфере как картографирование местности. Поэтому «в околоток», скорее всего, будут отправлять абсолютно всех владельцев летающих устройств. На всякий случай. По принципу: «там разберутся».
Поэтому возить сейчас с собой даже детский квадрокоптер, и уж тем более открыто держать его в салоне автомобиля — прямо напрашиваться на неприятности и потерю драгоценных часов и минут на выяснения отношений с полицией.
Времена у нас сейчас, прямо скажем, полувоенные, а потому вид даже такой мирной штуковины как ружье для подводной охоты вполне может вызвать у особо нервного сотрудника ДПС острый приступ антитеррористической бдительности. Со всеми вытекающими из этого последствиями для водителя в виде муторной в своей тупости и бессмысленности беседы со служивым на тему: «а вы точно только в рыбу собираетесь стрелять»? Ну а на пневматический «ствол», особенно если он внешне копирует модель настоящего оружия, вообще любой полицейский сейчас «стойку сделает», не только сотрудник ГИБДД.
Да и любителям травматического оружия, включая официально зарегистрированное, стоит сейчас поменьше «светить» им в присутствии любой полиции, в том числе и дорожной. Ведь когда силовики всем миром ловят террористов, «щепки летят» со страшной силой.