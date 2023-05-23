Что делать водителю, встретившему украинскую ДРГ «по белгородскому сценарию»

Итак, в Белгородскую область просочилась украинская диверсионно-разведывательная группа. Нацисты в очередной раз решили продемонстрировать свою способность терроризировать население приграничных российских областей. И вновь сообщалось, что в ходе бандитского налета диверсанты нападали на автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» выяснил у специалистов, как нужно вести себя автовладельцу в случае, если дорогу его машине перегородили агрессивно настроенные вооруженные люди в военной форме.
— В первую очередь — выполняйте требования террористов. Второе: постарайтесь уведомить о происходящем правоохранительные органы. Например, нажав кнопку экстренного оповещения SOS в машине или позвонив по телефону. И старайтесь соблюдать спокойствие, не нервничать (насколько это возможно), ожидая, когда силовые органы придут на место и «разрулят» ситуацию, — считает член президиума организации «Офицеры России» полковник запаса Андрей Головатюк.
Но надо понимать, что в местности, где разворачиваются боевые действия между правительственными силами и вторгшимися боевиками, может не действовать мобильная связь. Что здорово осложняет задачу оповещения силовиков о ДРГ.
— Встреча с вражеской диверсионной группой на дороге для обычного человека в принципе мало отличается от столкновения с группой вооруженных бандитов. Нормальный человек в большинстве случаев не в состоянии противостоять не только экипированному солдату, но и, например, агрессивному и физически сильному соседу с охотничьим ружьем или топором в руках. Вот и при встрече с ДРГ противника следует, как говорится, не «выступать», не корчить из себя героя и выполнять все требования врага. Прикажут поднять руки — подними. Захотят воспользоваться твоей машиной — отдай без разговоров. В могиле она тебе точно не понадобится.
Надо иметь в виду, что вооруженные люди перед вами находятся, что называется, на истерике, на адреналине. Поскольку прекрасно понимают, каким нехорошим делом они тут занимаются. В таком состоянии у человека крайне обостряется чувство самосохранения, возникает повышенная реакция на любое проявление агрессии в его сторону. Раздражать таких персонажей точно не стоит. Ну а при возникновении подходящей возможности, постарайтесь немедленно сбежать от них, — советует ветеран спецназа ГРУ МО Сергей Козлов.
Только следование этим советам профессионалов позволит водителю, остановленному боевиками, воспользоваться шансом выйти из ситуации без существенных потерь.