Что делать водителю, встретившему украинскую ДРГ «по белгородскому сценарию»

Итак, в Белгородскую область просочилась украинская диверсионно-разведывательная группа. Нацисты в очередной раз решили продемонстрировать свою способность терроризировать население приграничных российских областей. И вновь сообщалось, что в ходе бандитского налета диверсанты нападали на автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» выяснил у специалистов, как нужно вести себя автовладельцу в случае, если дорогу его машине перегородили агрессивно настроенные вооруженные люди в военной форме.

— В первую очередь — выполняйте требования террористов. Второе: постарайтесь уведомить о происходящем правоохранительные органы. Например, нажав кнопку экстренного оповещения SOS в машине или позвонив по телефону. И старайтесь соблюдать спокойствие, не нервничать (насколько это возможно), ожидая, когда силовые органы придут на место и «разрулят» ситуацию, — считает член президиума организации «Офицеры России» полковник запаса Андрей Головатюк.

Но надо понимать, что в местности, где разворачиваются боевые действия между правительственными силами и вторгшимися боевиками, может не действовать мобильная связь. Что здорово осложняет задачу оповещения силовиков о ДРГ.