Что делать водителю, встретившему украинскую ДРГ «по белгородскому сценарию»

фото globallookpress.com
Еще несколько лет назад мало кто мог предположить, что рядовому российскому водителю на полном серьезе может выпасть «счастье» повстречать на дороге группу вооруженных украинских диверсантов. Вчера в Белгородской, а чуть ранее в Брянской областях такой сценарий стал реальностью.
Максим Строкер

Итак, в Белгородскую область просочилась украинская диверсионно-разведывательная группа. Нацисты в очередной раз решили продемонстрировать свою способность терроризировать население приграничных российских областей. И вновь сообщалось, что в ходе бандитского налета диверсанты нападали на автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» выяснил у специалистов, как нужно вести себя автовладельцу в случае, если дорогу его машине перегородили агрессивно настроенные вооруженные люди в военной форме.

— В первую очередь — выполняйте требования террористов. Второе: постарайтесь уведомить о происходящем правоохранительные органы. Например, нажав кнопку экстренного оповещения SOS в машине или позвонив по телефону. И старайтесь соблюдать спокойствие, не нервничать (насколько это возможно), ожидая, когда силовые органы придут на место и «разрулят» ситуацию, — считает член президиума организации «Офицеры России» полковник запаса Андрей Головатюк.

Но надо понимать, что в местности, где разворачиваются боевые действия между правительственными силами и вторгшимися боевиками, может не действовать мобильная связь. Что здорово осложняет задачу оповещения силовиков о ДРГ.

фото globallookpress.com

— Встреча с вражеской диверсионной группой на дороге для обычного человека в принципе мало отличается от столкновения с группой вооруженных бандитов. Нормальный человек в большинстве случаев не в состоянии противостоять не только экипированному солдату, но и, например, агрессивному и физически сильному соседу с охотничьим ружьем или топором в руках. Вот и при встрече с ДРГ противника следует, как говорится, не «выступать», не корчить из себя героя и выполнять все требования врага. Прикажут поднять руки — подними. Захотят воспользоваться твоей машиной — отдай без разговоров. В могиле она тебе точно не понадобится.

Надо иметь в виду, что вооруженные люди перед вами находятся, что называется, на истерике, на адреналине. Поскольку прекрасно понимают, каким нехорошим делом они тут занимаются. В таком состоянии у человека крайне обостряется чувство самосохранения, возникает повышенная реакция на любое проявление агрессии в его сторону. Раздражать таких персонажей точно не стоит. Ну а при возникновении подходящей возможности, постарайтесь немедленно сбежать от них, — советует ветеран спецназа ГРУ МО Сергей Козлов.

Только следование этим советам профессионалов позволит водителю, остановленному боевиками, воспользоваться шансом выйти из ситуации без существенных потерь.

безопасность дорожного движения, украина
23 мая 2023
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