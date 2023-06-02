Как быть, если на автомойке из машины пропали ценные вещи

Факт остается фактом: оставляя ценные вещи в автомобиле, водитель лишает себя возможности обезопасить имущество, находящееся в салоне. Даже несмотря на то, что на автомойках установлены видеокамеры, далеко не всегда получится поймать воришку, который, скажем, залез в оставленную сумку или скрутил радар-детектор. А находиться хозяину авто в помывочном боксе, контролируя работу сотрудников комплекса, как правило, регламентом не дозволяется.
Между тем, закон «О защите прав потребителей» предполагает «имущественную ответственность за вред, причиненный вследствие недостатка услуги», который обязан быть возмещен в полном объеме. Вот только в случае с автомойкой эта самая услуга имеет непосредственное отношение лишь к автомобилю, а на иное имущество фактически не распространяется. То есть, в случае повреждения машины в ходе банных процедур, ущерб подлежит возмещению, а если пропали вещи — увы.
Во-первых, если бы администрация возложила на себя ответственность за сохранность оставленных в салоне вещей, то их следовало бы описывать в соответствующем акте приема-передачи. Вопрос: зачем это нужно руководству? А во-вторых, это самое руководство просто боится стать жертвой мошенничества со стороны самих клиентов. К примеру, если последние сообщат о том, что из багажника пропал ноутбук или дипломат с наличностью, которых и в помине не было.
Именно поэтому закон позволяет мойщикам в процессе предоставления услуг не нести ответственность за сохранность, а вместе с тем и целостность вещей, брошенных в автомобиле, если, как уже было сказано, речь не идет о самом авто.
Поэтому лучший способ избежать проблем, связанных с хищением имущества из салона авто на мойке — не оставлять ценные вещи в машине. Если же вы обнаружили пропажу, а администрация лишь развела руками, то незамедлительно обращайтесь с заявлением о краже в ближайший отдел полиции, попутно сообщив об инциденте на пульт 112. Правда, на положительный исход дела в нашей стране, увы, рассчитывать не приходится.