Как быть, если на автомойке из машины пропали ценные вещи

Во-первых, если бы администрация возложила на себя ответственность за сохранность оставленных в салоне вещей, то их следовало бы описывать в соответствующем акте приема-передачи. Вопрос: зачем это нужно руководству? А во-вторых, это самое руководство просто боится стать жертвой мошенничества со стороны самих клиентов. К примеру, если последние сообщат о том, что из багажника пропал ноутбук или дипломат с наличностью, которых и в помине не было.

Именно поэтому закон позволяет мойщикам в процессе предоставления услуг не нести ответственность за сохранность, а вместе с тем и целостность вещей, брошенных в автомобиле, если, как уже было сказано, речь не идет о самом авто.

Поэтому лучший способ избежать проблем, связанных с хищением имущества из салона авто на мойке — не оставлять ценные вещи в машине. Если же вы обнаружили пропажу, а администрация лишь развела руками, то незамедлительно обращайтесь с заявлением о краже в ближайший отдел полиции, попутно сообщив об инциденте на пульт 112. Правда, на положительный исход дела в нашей стране, увы, рассчитывать не приходится.