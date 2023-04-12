Как дешево и безопасно помыть двигатель автомобиля

Открыв после зимы капот, каждый водитель увидит сгусток непонятной субстанции, за которым угадывается самый дорогой и сложный агрегат любого автомобиля — двигатель. Коктейль из грязи, песка, солей и различных технологических жидкостей, начиная с лично пролитой «незамерзайки» и заканчивая текущим маслом, образует на моторе толстую «шубу», дурно влияющую на охлаждение ДВС. Проще говоря, мотор начинает работать на непривычно высоких температурах, которые, конечно, скажутся на его ресурсе. Помножим на обязательные наши дорожные заторы и получим перегрев, ведущий к переборке агрегата. Оно вам надо?

Естественно, в подкапотном пространстве тоже нужно прибраться и навести марафет. Однако делать это на мойке, когда грязь вместе с контактами электропроводки и последними каплями жизни генератора отбивают водой под высоким давлением, не стоит. Никакие пакеты, которыми бережно прикрывают высоковольтные провода и катушки, не спасут — после только на сервис. И то — не своим ходом. Мойка двигателя — процесс размеренный и неторопливый, которому стоит придаваться, обладая должным количеством свободного времени. Да и никто не сделает это лучше, чем хозяин авто.

Итак, первым делом стоит вспомнить, что мотор моют на теплую: не на горячую или на холодную, а именно прогрев и чуть остудив. Если стрелка температуры оторвалась от «земли», коснувшись первого деления, можно начинать. Никаких струй воды и ведер: влажной тряпкой с мыльной пеной убираем основную грязь, вытираем насухо и обозреваем результат.