Как и помыть авто на мойке самообслуживания, и заработать на этом

Автомойка самообслуживания только на первый взгляд кажется возможностью помыть машину дешевле. Все рассчитано так, чтобы на самом деле автовладельцы оставляли здесь не меньше денег, чем на «человеческой» мойке. Именно поэтому число таких точек продолжает расти. Заметим однако, что существует достаточно доступный способ «присоседиться» к такому бизнесу. Как ни банально звучит, но для этого надо стать… владельцем мойки.

Дело это не копеечное. Но в последнее время появились и более-менее демократичные варианты для достижения такой цели. Сообразительные граждане организуют сети автомоек самообслуживания. Причем не только в Москве, но и по городам России. Суть в том, что любому желающему предлагается купить долю в строящейся автомойке по цене 400 000—500 000 рублей. Это для столицы «смешные» деньги, а для периферийных городов — очень даже нормальные инвестиционные средства.

Для Первопрестольной, с ее дорогущей недвижимостью и землей, а также высокой конкуренцией, ценник подобного «входного билета в бизнес» стартует примерно с 1,5 млн. рублей. В любом случае, инвестору предлагается стать совладельцем (доля — не менее 30%) мойки самообслуживания. Решение всех проблем с поиском места, оформлением документов, обустройством и прочими делами организаторы бизнеса берут на себя. При этом гарантируют чистоту своих бизнес-намерений, демонстрируют готовность к любым проверкам юридической чистоты и уверяют в отсутствии «подводных камней».