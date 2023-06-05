Неопределенность не пугает: россияне идут на новый рекорд по автокредитам

Процентные ставки высоки, выбор автомобилей неприлично мал, да и итоги 2022 года не радуют: объем кредитных задолженностей вырос на 16%. Казалось бы, при таких условиях гражданам должно быть совсем не до крупных покупок, однако новости упрямо говорят об обратном. Только недавно обсуждался апрельский рекорд по автозаймам, а сегодня эксперты уже предрекают новый — рост портфеля автокредитования в 2023 году на 14—16% до 1,4 трлн. рублей.

Интересно, что раньше, буквально в прошлом месяце, они прогнозировали другие, более скромные результаты: выдачу 935 500 автокредитов на общую сумму в 1,1 трлн. «деревянных». Но отрасль восстанавливается быстрее, чем ожидалось: не только благодаря отложенному спросу и льготным госпрограммам, но и из-за того, что россияне адаптировались к неопределенной обстановке и подорожанию всего и вся.

А раз количество выданных займов будет расти, неизбежно поползет вверх и число просроченных автокредитов, которых, к слову, по итогам апреля стало уже 110 100. Следовательно, иным нерассчитавшим силы автовладельцам придется отдать «ласточку» в банк, чтобы тот реализовал ее на аукционе. А в чем прелесть банковских торгов? В возможности приобрести авто с очень причиной скидкой. Хотя в этой истории, конечно, не все так однозначно…