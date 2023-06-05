Правительство поддержало идею ГИБДД лишать водителей «прав» за принятые лекарства

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД внести в КоАП поправку, позволяющую отбирать в/у у автомобилиста чуть ли не за выпитое лекарство от простуды! Речь идет о ст. 12.8 Кодекса, говорящей о лишении «прав» и 30 000 ₽ штрафа для тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
К ним планируется добавить еще и граждан с признаками лекарственного опьянения. Напомним, что в конце ноября прошлого года КС РФ запретил лишать водителей «прав» за употребление лекарств, не содержащих наркотики, алкоголь или психотропные вещества. До того момента нижестоящие суды отбирали «корочки» за то, что в крови обнаруживались лекарства, в документации к которым фигурировала вероятность влияния на способность человека управлять т/с.
КС решил, что ст. 12.8 КоАП в нынешней редакции не распространяется на подобные случаи и поручил законодателям устранить пробел в правовых актах, посвященных нетрезвому вождению. Но МВД пошло по пути наименьшего сопротивления и подготовило поправки, фактически легитимизирующие существовавшую до запрета КС практику. В проекте нормативного акта говорится о лишении ВУ за употребление дурманящих веществ, входящих в состав лекарств, но не являющихся этиловым спиртом, наркотиками или психотропами. Перечень запрещенных лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства позднее. И в него могут включить анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные и прочие средства.
В случае принятия это закона под ударом окажется каждый автомобилист, у которого не все в порядке со здоровьем. Прежде чем сесть за руль после приема лекарства, ему придется кропотливо выяснять: не съел ли он по неосторожности нечто, занесенное в правительственный перечень.
Ведь судя по всему, об установлении допустимых дозировок медпрепаратов, которые скоро станут запретными наравне с алкоголем и «наркотой», речи не идет. Если найдут хотя бы следы выпитой три дня назад таблетки «от давления»: прощайте, «права»! Характерно, что свой вариант поправок практически сразу после памятного решения КС предложили депутаты Госдумы от ЛДПР. Однако она до рассмотрения так и не дошла.
— Водитель должен четко знать, какие лекарства можно совмещать с вождением, а какие — нет. Эту информацию нельзя прятать в мелком шрифте в недрах инструкции к лекарству. Маркировка об опасности должна быть хорошо заметной при взгляде на упаковку препарата. Примерно как надпись о вреде здоровью от алкоголя на бутылке водки. Мы будем держать на контроле проект поправок МВД в ст. 12.8 КоАП с тем, чтобы защитить права водителей и не допустить перегибов, — заявил порталу «АвтоВзгляд» глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.