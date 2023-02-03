Почему за рулем категорически нельзя пить кофе и «энергетики»

Несмотря на то, что присутствующие в составе кофе и «энергетиков» таурин, кофеин и прочие теобромины призваны добавлять организму сил, минимизируя усталость, любимые напитки могут сыграть и противоположную роль. Причем — упаси, Господь — последнюю в вашей жизни.

Дело в том, что вроде бы безобидные вещества, которые имеются даже в поливитаминах, при передозировке рискуют вызвать обратный эффект. К примеру, после стакана кофе сердце начинает сокращаться быстрее, кровь приливает к мозгу, обогащая кислородом. Лишние 30—40 километров пути можно промчать с новой силой.

В баночке «энергетика» кофеина даже меньше, чем в кофе, но зато полным полно всякой «химиии» и гуараны. Это аналог кофеина, только сильнодействующий — один грамм приравнивается к сорока. Да, на первоначальном этапе он тонизирует, улучшая работу сердца и мозга, а также способствуя снижению аппетита. Однако эта гиперактивность — явление временное. Точнее, краткосрочное. Максимум, на что вас хватит — на час езды.