В Москве могут запретить электросамокатчикам ездить быстрее 10 км/ч

– Принимая во внимание большую социальную значимость указанной проблемы, предлагаю проработать вопрос относительно внесения всех тротуаров в зоны движения со скоростным ограничением 10 км/ч, — говорится в письме сенатора на имя мэра Москвы.

Артем Шейкин считает, что движущийся по тротуару самокат грозит пешеходу большой опасностью. С его точки зрения скорость, которую развивают сейчас такие средства индивидуальной мобильности (СИМ), «слишком высока для безопасного передвижения в пешеходных зонах».

– Подобные меры применяются во многих других городах и позволяют достичь более безопасного взаимодействия пешеходов и велосипедистов/самокатчиков. Установление таких ограничений поможет уменьшить риск возникновения серьезных травм на тротуарах и создаст более безопасную среду для пешеходов всех возрастов, — уверен Шейкин.

Ранее Шейкин выступил с инициативой увеличить штрафы, грозящие нарушителю ПДД на электросамокате, не менее чем в 10 раз. Напомним, что сейчас такому гражданину, согласно КоАП, грозит максимум 1500 ₽ штрафа. Он также предложил заставить всех владельцев электросамокатов — как частников, так и кикшеринговые компании — регистрировать свои СИМ в единой информационной системе. С ее помощью, по мысли сенатора Шейкина, можно будет идентифицировать и наказывать нарушителей Правил и виновников ДТП с участием подобной техники, сообщает РИА Новости.