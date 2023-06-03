АВТОВАЗ объявил войну конкурентам, Госдума — электросамокатам, а установщики ЭРА-ГЛОНАСС — потребителям: итоги недели

Первый летний день ознаменовался началом продаж обновленной LADA Vesta — дилеры наконец приступили к приему заказов. Модель доступна в четырех вариантах исполнения: помимо обычных седана и универсала, покупателям предлагают машины в версиях Cross и SW Cross. Уже в базе можно найти фронтальные подушки безопасности, ABS, систему запуска мотора кнопкой и кондиционер. А стартовый прайс — 1 240 000 рублей.
Продолжают активно выводить на рынок свои новинки и «китайцы». Так, компания Dongfeng анонсировала целых пять автопремьер для России — две должны случиться в 2023-м и три в 2024-м. Не отстает и позабытый россиянами Foton: этот «поднебесный» производителей намерен привезти к нам посвежевший пикап Tunland, микроавтобус Toano и «грузовички» семейства Mars. Правда, ни одна, ни другая марка никаких подробностей пока не раскрывают.
Не обошлось на этой неделе и без социальных новостей. Главная из которых о том, что с 1 июня в России появится еще один штраф ГИБДД — аж в 50 000 рублей. Якобы такое суровое наказание начнут применять в отношении тех, кто ездит на машинах без системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Кроме того, был опубликован ТОП−5 страховых компаний, которые меньше всего платят автовладельцам по ОСАГО в 2023 году. Сумма выплат каждой из пяти фирм, попавших в антирейтинг, не достигла даже половины от тех средств, что страховщики получили от продажи «автогражданок».
Еще одна социальная новость — о депутате Госдумы Александре Якубовском, направившем в адрес Минтранса и МВД письма с предложениями снизить максимальную разрешенную скорость электросамокатов с 25 до 15 км/ч и запретить им двигаться по пешеходным улицам.
А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.