Почему скоро водители станут чаще получать штрафы за неоплаченную парковку

Так, в АМПП сообщили нашим коллегам из «Коммерсанта», что работу продолжат 80 паркоматов, расположенных возле медицинских учреждений, вокзалов, торговых центров, рынков и прочих социально значимых объектов, где ими действительно пользуются. Остальные же 590 терминалов демонтируют: соответствующий тендер на 11,7 млн. рублей уже завершается. Подрядчику нужно будет не только убрать аппарат, но и навести на месте, где он стоял, порядок.

Только в прошлом году обслуживание терминалов встало мэрии более чем в 100 млн. целковых. И это при том, что ими пользуется всего 1% водителей. Для сравнения: в 2012-м на такой способ оплаты стоянки приходилось 37% транзакций. В АМПП говорят, что теперь практически все автомобилисты рассчитываются с помощью смартфона: приложения «Парковки России» (его предпочитают 95% граждан), SMS-сообщений, сервисов партнеров.

Сокращение расходов и освобождение улиц от терминалов — это, конечно, хорошо. Но что делать тем, у кого нет возможности оплатить парковку посредством телефона? Если гаджет, скажем, разрядился или остался дома. К тому же все эти приложения и сервисы имеют свойство периодически подвисать и глючить. Раньше у автомобилистов на всякий случай была пусть и не самая удобная, но все же альтернатива в виде паркоматов. А теперь им ничего не остается, кроме как получать 5000 рублей несправедливого штрафа. Прежде чем избавляться от аппаратов, властям следовало бы сначала проработать этот вопрос…