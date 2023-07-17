Почему скоро водители станут чаще получать штрафы за неоплаченную парковку

Фото: globallookpress.com
До конца лета со столичных улиц исчезнет большинство паркоматов — московские власти решили демонтировать их потому, что водители аппаратами почти не пользуются, а они требуют недешевого обслуживания. Впрочем, в некоторых местах возможность оплатить стоянку посредством терминала у автомобилистов все же останется.
Кристина Извекова

Так, в АМПП сообщили нашим коллегам из «Коммерсанта», что работу продолжат 80 паркоматов, расположенных возле медицинских учреждений, вокзалов, торговых центров, рынков и прочих социально значимых объектов, где ими действительно пользуются. Остальные же 590 терминалов демонтируют: соответствующий тендер на 11,7 млн. рублей уже завершается. Подрядчику нужно будет не только убрать аппарат, но и навести на месте, где он стоял, порядок.

Только в прошлом году обслуживание терминалов встало мэрии более чем в 100 млн. целковых. И это при том, что ими пользуется всего 1% водителей. Для сравнения: в 2012-м на такой способ оплаты стоянки приходилось 37% транзакций. В АМПП говорят, что теперь практически все автомобилисты рассчитываются с помощью смартфона: приложения «Парковки России» (его предпочитают 95% граждан), SMS-сообщений, сервисов партнеров.

Сокращение расходов и освобождение улиц от терминалов — это, конечно, хорошо. Но что делать тем, у кого нет возможности оплатить парковку посредством телефона? Если гаджет, скажем, разрядился или остался дома. К тому же все эти приложения и сервисы имеют свойство периодически подвисать и глючить. Раньше у автомобилистов на всякий случай была пусть и не самая удобная, но все же альтернатива в виде паркоматов. А теперь им ничего не остается, кроме как получать 5000 рублей несправедливого штрафа. Прежде чем избавляться от аппаратов, властям следовало бы сначала проработать этот вопрос…

парковка, штрафы, платная парковка, собянин
17 июля 2023
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