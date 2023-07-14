«Автомобилизация»: что делать, если вашему авто пришла повестка из военкомата

Действительно, при необходимости наши «колеса» вполне могут оказаться на службе в армии. Законодательство на этот счет имеет однозначный регламент, общие моменты которого отражены в Законах РФ «О военном положении», «О чрезвычайных ситуациях», случись такое, а также в Указе Президента РФ от 2 октября 1998 года №1175 «Об утверждении положения о военно-транспортной обязанности». Однако поводов для паники, которая почему-то уже загодя списала полноприводный и легкий коммерческий транспорт под нужды продолжающейся СВО, поверьте, пока никаких нет. Разбираемся не торопясь, какие автомобили реально могут мобилизовать, при каких условиях это может произойти, и какая ответственность для граждан и юрлиц предусмотрена за противодействие военкоматам.
Как это было
Во времена СССР мало кто сомневался, что его выстраданная «Нива» или УАЗ, случись заваруха, быстро окажутся в строю. В могущество того Министерства обороны верилось сразу, безоговорочно и во веки веков. Да, военкоматы брали на карандаш любую полноприводную, грузовую, пассажирскую и даже строительную технику, едва она проходила регистрацию в ГАИ. Немногочисленные частники слова не имели, а движимому имуществу государственных организаций (а иных тогда и не было) сам Бог велел по первому требованию вставать в строй.
Потребоваться транспортные средства могли, да и могут до сих пор, в любом качестве: для мобилизации личного состава, в частях в виде командирских или разъездных машин, как автомобили связи, для медицинских и эвакуационных нужд. Прерогатива, как и сегодня, в СССР отдавалась сугубо полноприводному транспорту, способному обеспечить мобильность в любых дорожных условиях.
Помимо полноприводных легковушек и легких коммерческих авто, в списках «призывников» в военкоматах значились и мотоциклы. Особенно с коляской. Примечательно, что во времена СССР о компенсации за использование личного транспорта в строю даже не мечтали, понимая, что на возврат попавшего в государственные лапы добра рассчитывать глупо. Да и не патриотично, чего уж там. Хотя справедливости ради надо признать, что совзаконность оставляла за владельцем техники право на возврат последней в случае, конечно, если ее не спишут по категории «боевые потери».
Оговаривалось, что личные транспортные средства могут быть «призваны» лишь в случае войны на территории СССР. Для экстерриториальных конфликтов подобный вариант даже не рассматривался. На что тогда склады длительного хранения, арсеналы и законсервированные гаражи с тысячами единиц военной техники, которой, как утверждают, так не хватает армии сегодня?
Сегодня в России
Нынешняя действительность в этой сфере отличается от прежнего уклада не принципиально. Оговорили разве что новые классы техники и ранее не существовавшие формы собственности. В конце 90-х вступил в силу Указ Президента РФ от 2 октября 1998 года №1175 «Об утверждении положения о военно-транспортной обязанности», где подробно прописаны все важные моменты. Позже появился приказ Министра обороны РФ от 14 марта 2014 года №151 «Об утверждении перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета…».
Так вот, в соответствии с нынешними законами военно-транспортное бремя ляжет на частников в самую последнюю очередь. Первыми призовут технику государственных структур, что понятно, и организаций. Список последних довольно широк: это компании — владельцы АЗС, баз хранения ГСМ, морские и речные порты, аэропорты, строительные организации… Все, у кого может оказаться транспорт нужных категорий.
Однако закон подтверждает, что в условиях объявленной нынче в России частичной мобилизации мобилизация транспорта не предусмотрена, тогда как при всеобщей мобилизации — она почти неизбежна. Таким образом, чтобы «призывать» на службу гражданскую технику в качестве средств передвижения для участников СВО нет юридических оснований. Юридически СВО, равно как и контртеррористическая операция, не война. А изъятие транспорта — мера крайняя даже в случае объявления войны.
Какой транспорт пойдет служить
Впрочем, думать, что автовладельцам вовсе ничего не угрожает, тоже ошибочно. Президент в любой момент может издать какое-нибудь распоряжение или приказ на тему, по которому частные «колеса» придется предоставить государству. А что в группе риска? Какие категории? Прежде всего, автомобили категории M1G и N1G. В ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) можно подробно узнать, насколько вам повезло — относится ли ваш транспорт к указанным категориям.
M1G — это ТС повышенной проходимости для перевозки пассажиров, имеющие (кроме водительского) не более восьми мест. Буква G говорит как раз о вездеходных способностях. Автомобиль должен иметь клиренс под задним мостом не менее 180 мм и обязан обладать блокировкой межосевого дифференциала. Имеются и другие условия соответствия, которые при желании вы можете уточнить самостоятельно. В этот список отлично вписываются такие модели как LADA Niva Legend, Chevrolet Niva, Toyota Land Cruiser Prado или Mitsubishi Outlander.
Маркировка N1G досталась полноприводным авто полной массой до 3,5 тонн с полным списком внедорожных атрибутов. Паркетники и моноприводные легковушки здесь не играют. И будьте уверены, случись чего, первыми в армию отправятся отечественные внедорожники УАЗ−469, УАЗ−3151, УАЗ−2966, УАЗ−3163 (UAZ Patriot) и подобные им. Во всяком случае, именно они перечислены в Приложении к приказу Министра обороны РФ от 14 марта 2014 года №151.
Что «светит» уклонистам
В экстремальной ситуации военных наверняка заинтересуют и «Газели», и автомобили классов М2 и М3 полной массой свыше 5 т для перевозки от 8 до 22 пассажиров. Сгодятся трактора, автобусы и просто прицепы. Внимание людей в камуфляже так же будет сосредоточено на бронированных автомобилях, гусеничных вездеходах, амфибиях, снегоходах и даже квадроциклах. Об этом тоже есть несколько слов в подзаконных актах.
В любом случае, сегодня владельцам даже самого экзотического внедорожного транспорта суетиться не нужно. Мобилизацию транспортных средств не объявляли и, надеемся, до этого дело не дойдет. Да и в худшем случае о подарке речь не идет. При изъятии транспорта государство обязуется выплатить владельцу денежную компенсацию в установленном порядке. Другое дело, что ее размер может составить, мягко говоря, спорную сумму. И кому тогда жаловаться — вопрос.
Радует только, что пока уголовной ответственности за отказ предоставить транспортное средство при мобилизации не предусмотрено. В соответствии со ст. 19.25 КоАП РФ, для юрлиц за подобное нарушение предусмотрен штраф до 20 тыс. руб., а «физиков» — до 500 ₽ Наказание по нынешним меркам смехотворное, а в контексте возможных потерь и вовсе неадекватное. Впрочем, никаких инсинуаций, закон есть закон и его нужно исполнять. Но если Родина-мать вдруг позовет, мы уверены, она найдет способ подстегнуть своих несознательных детей.