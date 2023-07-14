«Автомобилизация»: что делать, если вашему авто пришла повестка из военкомата

Действительно, при необходимости наши «колеса» вполне могут оказаться на службе в армии. Законодательство на этот счет имеет однозначный регламент, общие моменты которого отражены в Законах РФ «О военном положении», «О чрезвычайных ситуациях», случись такое, а также в Указе Президента РФ от 2 октября 1998 года №1175 «Об утверждении положения о военно-транспортной обязанности». Однако поводов для паники, которая почему-то уже загодя списала полноприводный и легкий коммерческий транспорт под нужды продолжающейся СВО, поверьте, пока никаких нет. Разбираемся не торопясь, какие автомобили реально могут мобилизовать, при каких условиях это может произойти, и какая ответственность для граждан и юрлиц предусмотрена за противодействие военкоматам.

Как это было

Во времена СССР мало кто сомневался, что его выстраданная «Нива» или УАЗ, случись заваруха, быстро окажутся в строю. В могущество того Министерства обороны верилось сразу, безоговорочно и во веки веков. Да, военкоматы брали на карандаш любую полноприводную, грузовую, пассажирскую и даже строительную технику, едва она проходила регистрацию в ГАИ. Немногочисленные частники слова не имели, а движимому имуществу государственных организаций (а иных тогда и не было) сам Бог велел по первому требованию вставать в строй.