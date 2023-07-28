Что ждет американские танки Abrams в «мясорубке» украинского наступления

фото globallookpress.com
Военные и политики США долго мялись и тушевались, прежде чем решиться на страшное: отправить на Украину не только ракеты и зенитные комплексы с броневиками, но и «святое» — танки Abrams. И вот «Рубикон» пройден: в зоне спецоперации скоро появится и эта техника тоже.
Максим Строкер

Американским СМИ стало известно, что партия заокеанских танков прибудет на украинскую территорию в сентябре текущего года. Чтобы принять участие в «контрнаступе» бандеровцев на российские позиции. Издание Politico утверждает, что к отправке планируется 31 бронированная машина. До последнего времени ВСУ получали танки из Европы — старые советские модели из запасов бывших стран Варшавского договора, немецкие Leopard 2, британские Challenger 2. Выход на сцену Abrams намекает прежде всего на то, что запасы "еврожелеза' подходят к концу. Сообщается также, что на Украину поставят достаточно пожилую модификацию Abrams — поколение M1A1, а не более современное М1A2.

То есть по украинским черноземам будет рассекать машина из 80-х прошлого века. Современник советских Т−72 и Т−80. К тому же перед передачей киевскому режиму с «американцев» демонтируют сверхсекретную композитную броню, выполненную с использованием обедненного урана. Таким образом танк фактически «разденут», резко понизив его защищенность. Скорее всего, укронацисты постараются компенсировать это безобразие путем установки на машину нештатной динамической защиты — что-нибудь вроде советской «Контакт−1». Благо, подобный опыт с «Леопардами» они уже имеют. Когда стало ясно, что немецкие Leopard 2 «не вывозят» против современных российских противотанковых средств, их стали обвешивать «Контактами».

фото globallookpress.com

Заметим, что Abrams M1A1 по комплексу своих характеристик сопоставим с Leopard 2А4−2А6. У него примерно такой же вес, примерно такой же уровень бронирования, точно такая же 120-мм пушка. Он точно так же выше советского Т−72 — примерно на 200 мм. Разве что двигатель у Abrams не поршневой, как у «немца», а газотурбинный — как у российского Т−80.

То есть и «американец», и «немец» — одного поля ягоды, если разобраться. Причем оба примерно на 10 тонн тяжелей того же Т−72, который весит порядка 45—47 тонн. Практика показала, что тяжелые «Леопарды» довольно легко засадить в украинский чернозем. Советско-российские образцы боевой техники в условиях СВО в этом смысле чувствуют себя явно увереннее.

А еще выяснилось, что бронетехнику на Украине наиболее эффективно применять в качестве подвижной огневой точки, издали поддерживающей пехоту огнем. Лобовые танковые атаки на боевые порядки противника оканчиваются, как правило, подрывами на минных полях, поражением от гаубичной артиллерии, пехотных противотанковых ракетных комплексов и вертолетов, запускающих свои «Вихри» из безопасного далека. По крайней мере, именно так складывается сейчас судьба Leopard 2А4 и 2А6. Прибывающие на Украину Abrams ждет примерно то же самое. Стать «вундерваффе» украинского конфликта им не суждено. Только спровоцируют очередное соревнование среди российских военных за звание «первого поджигателя Абрамса».

безопасность дорожного движения, бездорожье, технология, техническое обслуживание, мототехника
28 июля 2023
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