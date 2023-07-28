Что ждет американские танки Abrams в «мясорубке» украинского наступления

Американским СМИ стало известно, что партия заокеанских танков прибудет на украинскую территорию в сентябре текущего года. Чтобы принять участие в «контрнаступе» бандеровцев на российские позиции. Издание Politico утверждает, что к отправке планируется 31 бронированная машина. До последнего времени ВСУ получали танки из Европы — старые советские модели из запасов бывших стран Варшавского договора, немецкие Leopard 2, британские Challenger 2. Выход на сцену Abrams намекает прежде всего на то, что запасы "еврожелеза' подходят к концу. Сообщается также, что на Украину поставят достаточно пожилую модификацию Abrams — поколение M1A1, а не более современное М1A2.
То есть по украинским черноземам будет рассекать машина из 80-х прошлого века. Современник советских Т−72 и Т−80. К тому же перед передачей киевскому режиму с «американцев» демонтируют сверхсекретную композитную броню, выполненную с использованием обедненного урана. Таким образом танк фактически «разденут», резко понизив его защищенность. Скорее всего, укронацисты постараются компенсировать это безобразие путем установки на машину нештатной динамической защиты — что-нибудь вроде советской «Контакт−1». Благо, подобный опыт с «Леопардами» они уже имеют. Когда стало ясно, что немецкие Leopard 2 «не вывозят» против современных российских противотанковых средств, их стали обвешивать «Контактами».
Заметим, что Abrams M1A1 по комплексу своих характеристик сопоставим с Leopard 2А4−2А6. У него примерно такой же вес, примерно такой же уровень бронирования, точно такая же 120-мм пушка. Он точно так же выше советского Т−72 — примерно на 200 мм. Разве что двигатель у Abrams не поршневой, как у «немца», а газотурбинный — как у российского Т−80.
То есть и «американец», и «немец» — одного поля ягоды, если разобраться. Причем оба примерно на 10 тонн тяжелей того же Т−72, который весит порядка 45—47 тонн. Практика показала, что тяжелые «Леопарды» довольно легко засадить в украинский чернозем. Советско-российские образцы боевой техники в условиях СВО в этом смысле чувствуют себя явно увереннее.
А еще выяснилось, что бронетехнику на Украине наиболее эффективно применять в качестве подвижной огневой точки, издали поддерживающей пехоту огнем. Лобовые танковые атаки на боевые порядки противника оканчиваются, как правило, подрывами на минных полях, поражением от гаубичной артиллерии, пехотных противотанковых ракетных комплексов и вертолетов, запускающих свои «Вихри» из безопасного далека. По крайней мере, именно так складывается сейчас судьба Leopard 2А4 и 2А6. Прибывающие на Украину Abrams ждет примерно то же самое. Стать «вундерваффе» украинского конфликта им не суждено. Только спровоцируют очередное соревнование среди российских военных за звание «первого поджигателя Абрамса».