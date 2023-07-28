Что ждет американские танки Abrams в «мясорубке» украинского наступления

Заметим, что Abrams M1A1 по комплексу своих характеристик сопоставим с Leopard 2А4−2А6. У него примерно такой же вес, примерно такой же уровень бронирования, точно такая же 120-мм пушка. Он точно так же выше советского Т−72 — примерно на 200 мм. Разве что двигатель у Abrams не поршневой, как у «немца», а газотурбинный — как у российского Т−80.

То есть и «американец», и «немец» — одного поля ягоды, если разобраться. Причем оба примерно на 10 тонн тяжелей того же Т−72, который весит порядка 45—47 тонн. Практика показала, что тяжелые «Леопарды» довольно легко засадить в украинский чернозем. Советско-российские образцы боевой техники в условиях СВО в этом смысле чувствуют себя явно увереннее.

А еще выяснилось, что бронетехнику на Украине наиболее эффективно применять в качестве подвижной огневой точки, издали поддерживающей пехоту огнем. Лобовые танковые атаки на боевые порядки противника оканчиваются, как правило, подрывами на минных полях, поражением от гаубичной артиллерии, пехотных противотанковых ракетных комплексов и вертолетов, запускающих свои «Вихри» из безопасного далека. По крайней мере, именно так складывается сейчас судьба Leopard 2А4 и 2А6. Прибывающие на Украину Abrams ждет примерно то же самое. Стать «вундерваффе» украинского конфликта им не суждено. Только спровоцируют очередное соревнование среди российских военных за звание «первого поджигателя Абрамса».