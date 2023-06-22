Как Украина заранее проиграла танковую войну c Россией

Для людей далеких от военной техники будет, скорее всего, новостью узнать, что у Украины после развала СССР был (и есть сейчас) свой собственный большой и мощный танковый завод — Харьковский тракторный. В 90-х, когда случился развал советского государства, он был ничуть не хуже, например, нижнетагильского предприятия-конкурента. Однако бандеровцы по разным причинам этот «задел» профукали.

На момент начала текущих событий в распоряжении ВСУ было свыше 2600 танков. На бумаге эта цифра смотрится чудовищно опасно, а на практике все не так. Львиная доля машин была представлена моделью Т−64 в разных модификациях. Именно на ее производстве в свое время специализировались харьковские танкостроители. Понятно, что созданный в 60—70-х годах прошлого века танк сравниться по комплексу своих параметров с более современными собратьями не может. Но после вдумчивой модернизации и при грамотном применении даже древняя машина вполне в состоянии создать кучу проблем противнику. Особенно если таких «коробочек» — тысячи!

Укронацисты кое-как пытались «трепыхаться» в этом направлении. Но — спустя рукава. Разработали проект модернизации Т−64 (модификация «Булат»). И очень медленно (не более 10 машин в год) занимались ею.