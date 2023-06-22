Как Украина заранее проиграла танковую войну c Россией

Для людей далеких от военной техники будет, скорее всего, новостью узнать, что у Украины после развала СССР был (и есть сейчас) свой собственный большой и мощный танковый завод — Харьковский тракторный. В 90-х, когда случился развал советского государства, он был ничуть не хуже, например, нижнетагильского предприятия-конкурента. Однако бандеровцы по разным причинам этот «задел» профукали.
На момент начала текущих событий в распоряжении ВСУ было свыше 2600 танков. На бумаге эта цифра смотрится чудовищно опасно, а на практике все не так. Львиная доля машин была представлена моделью Т−64 в разных модификациях. Именно на ее производстве в свое время специализировались харьковские танкостроители. Понятно, что созданный в 60—70-х годах прошлого века танк сравниться по комплексу своих параметров с более современными собратьями не может. Но после вдумчивой модернизации и при грамотном применении даже древняя машина вполне в состоянии создать кучу проблем противнику. Особенно если таких «коробочек» — тысячи!
Укронацисты кое-как пытались «трепыхаться» в этом направлении. Но — спустя рукава. Разработали проект модернизации Т−64 (модификация «Булат»). И очень медленно (не более 10 машин в год) занимались ею.
И к февралю 2022 у них не было и пары сотен «булатных» Т−64. Остальные «шестьдесятчетверки» так и остались в состоянии «ретро». Это фактически «одноразовая» машина. Поскольку с самого рождения Т−64 преследовала «детская болезнь», связанная с конструкцией его двигателя 5ТДФ — многотопливного дизеля разработки харьковских умельцев. Были большие вопросы к надежности силового агрегата. Его воздушный фильтр отсеивал пыль из воздуха в специальной вихревой камере «циклоне». Но частички мельче 20 мкм таким способом задержать крайне сложно. В итоге этот абразив попадал в цилиндры и достаточно быстро выводил мотор из строя.
У «булатных» Т−64 с воздушным фильтром разобрались, а остальной танковый парк «доСВОшной» Украины — сами понимаете… Еще одна «собака порылась» в динамической защите Т−64 «Булат». События 2014 года показали, что она не справлялась даже с ручными противотанковыми гранатометами — зачастую по причине брака!
Наплевательское отношение к развитию своего танкового арсенала и привело к тому, что мы видим сейчас: собственного более-менее современного танка у украинцев нет, приходится рассчитывать только на поставки союзничков. Но те уже фактически полностью выгребли по всему миру и завезли в «нэзалэжную» всю старую советскую бронетехнику, которую только смогли.
И начали слать свое — пресловутые Leopard, Challenger. Идут разговоры о перспективах поставок списанных израильских Merkava и американских Abrams. Но это уже «не то». Ценность «советских» танков для ВСУ — в возможности массово чинить побитую или сломавшуюся технику быстро и относительно недалеко от поля боя.
Организовать аналогичный процесс с за рубежными «железяками» не выйдет. Их ремонтная база находится в сотнях, а то и тысячах километров от линии фронта. При интенсивных боевых действиях такая логистика очень быстро оставит тебя вообще без танков. Собственно говоря, именно это сейчас и происходит в Запорожье. По словам Президента РФ Владимира Путина, за пару недель, прошедших с начала украинского «контрнаступа» в июне, ВСУ потеряли более 250 одних только танков. То есть примерно по 13 штук в сутки. Такими темпами через месяц украинские войска рискуют вообще остаться без бронетехники.
Одно только это говорит о том, что в самом ближайшем будущем противник будет вынужден либо прекратить свои самоубийственные атаки, либо быстренько организовать новое наступление на совершенно ином направлении — там, где у российских войск не обустроена такая плотная оборона как в Запорожье. В надежде прорваться если не к вожделенному Азовскому морю, так «хоть куда-нибудь». Например, любой ценой захватить Запорожскую АЭС и потом шантажировать весь мир «новым Чернобылем»…