Почему старый советский Т−64 оказался на Украине лучше современного Leopard

Сколько было медийного шума было вокруг поставок стран НАТО своих танков Leopard для украинской армии! Пожалуй, не осталось ни одного военного эксперта и околовоенного журналиста, кто не осчастливил мир своим прогнозом развития боевых действий на Украине после появления этих основных немецких танков на полях сражений.
Народ на полном серьезе сравнивал табличные данные ТТХ Leopard 2A4 и Leopard 2A6 с соответствующими показателями российских Т−72, Т−80 и Т−90. Причем мало кто из экспертов решался назвать однозначного победителя в возможных дуэлях «немцев» с «русскими». Многие всерьез переживали за российских солдат, которым предстояло встретиться лицом к лицу с германскими бронированными монстрами.
Именно на той информационной волне в начале украинского весенне-летнего «контрнаступа» основывался ажиотаж по поводу «первого подбитого Leopard». Кто-то из российских воинов даже получил за это немалую денежную премию от патриотической общественности. С тех пор прошло уже более двух месяцев и реальная ценность Leopard на поле современного боя стала очевидна даже для людей далеких от военного дела.
Практика показала, что Leopard 2A4 корректно сравнивать совсем не с Т−72, Т−80 и уж тем более не с современным российским Т−90 «Прорыв». По-настоящему адекватным соперником в реальной боевой эксплуатации грозному «немцу» оказался древний советский Т−64!
Выяснилось, что оснащенный комплектом динамической «брони» советский «старичок» не уступает Leopard по уровню защиты как от кумулятивных боеприпасов, так и от кинетических подкалиберных «ломов». К тому же толщина бронелиста на крыше башни Т−64 толще, позволяя устанавливать «плиты» динамической брони и на нее. У Leopard 2A4 там металл заметно тоньше и подобная модернизация затруднена. По этой же причине, кстати, падение обычного фугасного гаубичного снаряда на башню «немца» становится последним событием в жизни ее обитателей — командира машины и оператора орудия. Их российские коллеги имеют шанс выжить, отделавшись лишь серьезной контузией.
А еще Leopard 2A4 примерно на 10 тонн (55 против 45) тяжелее Т−64. В условиях украинского чернозема и распутицы этот параметр оказывается порой приговором для германской «кошки»: замершая в грязи машина — легкая мишень и для артиллерии, и для дронов-камикадзе, и для переносных ракетных комплексов. Ну и высокая ремонтопригодность советской техники на украинской «войнушке» играет огромную роль. Да, у Leopard в полевых условиях можно заменить двигатель и трансмиссию за 20 минут. Если умеючи. Вот только где взять в условиях какого-нибудь Запорожья запасные агрегаты и самое главное — квалифицированных немецких ремонтников?
Очередной пароксизм украинского «контрнаступа» в конце июля 2023 года стал дополнительной иллюстрацией вышесказанного. Среди десятков подбитых единиц всевозможной боевой техники на поле боя осталось дымить изрядное количество «Леопардов». Оно и понятно. Этот танк создавали для того, чтобы с большого расстояния обнаруживать и безнаказанно из засад расстреливать советские танковые клинья, прорвавшиеся на территорию НАТО.
А для лобовых атак хорошо укрепленных пехотных позиций через минные поля под плотным огнем артиллерии и дальнобойных противотанковых ракет Leopard оказался не самым подходящим выбором.