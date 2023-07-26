Почему старый советский Т−64 оказался на Украине лучше современного Leopard

Сколько было медийного шума было вокруг поставок стран НАТО своих танков Leopard для украинской армии! Пожалуй, не осталось ни одного военного эксперта и околовоенного журналиста, кто не осчастливил мир своим прогнозом развития боевых действий на Украине после появления этих основных немецких танков на полях сражений.

Народ на полном серьезе сравнивал табличные данные ТТХ Leopard 2A4 и Leopard 2A6 с соответствующими показателями российских Т−72, Т−80 и Т−90. Причем мало кто из экспертов решался назвать однозначного победителя в возможных дуэлях «немцев» с «русскими». Многие всерьез переживали за российских солдат, которым предстояло встретиться лицом к лицу с германскими бронированными монстрами.

Именно на той информационной волне в начале украинского весенне-летнего «контрнаступа» основывался ажиотаж по поводу «первого подбитого Leopard». Кто-то из российских воинов даже получил за это немалую денежную премию от патриотической общественности. С тех пор прошло уже более двух месяцев и реальная ценность Leopard на поле современного боя стала очевидна даже для людей далеких от военного дела.

Практика показала, что Leopard 2A4 корректно сравнивать совсем не с Т−72, Т−80 и уж тем более не с современным российским Т−90 «Прорыв». По-настоящему адекватным соперником в реальной боевой эксплуатации грозному «немцу» оказался древний советский Т−64!