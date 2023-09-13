Бездействие властей провоцирует рост числа аварий с электросамокатчиками

Статистика более чем печальная и угрожающая. Так, судя по опросу компании «Росгосстрах» и ГК «Автодом», каждый пятый респондент побывал из-за средств индивидуальной мобильности (СИМ) в аварийных ситуациях, а у каждого четвертого отечественного автомобилиста случалось ДТП с участием пресловутых СИМ. В итоге 61% автомобилистов негативно относятся к водителям велосипедов, самокатов и прочих моноколес. В основном это связано с тем, что, по мнению автолюбителей, те же самокатчики превышают положенную скорость, не надевают светоотражающую одежду в условиях плохой видимости, ездят по двое на самокате, переезжают пешеходный переход на скорости, а не пешком, не знают и не соблюдают ПДД.

– Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса — это все, безусловно, современно, модно, молодежно и в определенных ситуациях удобно и мобильно. Однако в ряде случаев это очень опасно, особенно в руках начинающих пользователей. Причем опасно не только для самих водителей СИМ, но и для окружающих их участников движения — пешеходов, автомобилистов и других катающихся. К сожалению, вместе с увеличением количества СИМ на дорогах, растет и статистика ДТП с их участием. Мы уже встречались с повреждениями автомобилей в результате таких ДТП и принимали авто на ремонт. Как правило, это были мелкие внешние дефекты, однако если ущерб был нанесен автомобилю, несложно догадаться, какие травмы может получить пешеход при наезде на него СИМ. В многих странах уже есть законы, детально регламентирующие использование средств индивидуальной мобильности и введение ограничительных мер относительно СИМ в России — также вопрос времени. А пока можно только посоветовать всем участникам дорожного движения быть в любом случае предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, — отметила Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом».