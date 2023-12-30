Как в новогодние праздники сильно сэкономить на покупке бензина

К текущему моменту оптовые цены на бензин и дизтопливо по-настоящему сильно упали — по сравнению с чудовищными уровнями конца лета и начала осени 2024 года. Сейчас АИ−95 стоит около 44 000 рублей за тонну, а тогда — свыше 70 000 рублей. То есть сейчас на бирже он продается зуютпримерно по 32 рубля за литр. В то время как на АЗС его же реализуют автомобилистам по 55—58 рублей за литр. Почувствуйте разницу. Владельцы бензоколонок, особо не сговариваясь, сейчас фактически «держат цены», позволяющие им зарабатывать на автомобилистах хорошие деньги.
Заметим, что и раньше существовала альтернатива недешевой заправке на АЗС. Ее предоставляли хитроумные граждане, умевшие пользоваться схемой возврата НДС. Если упрощенно, этот налоговый механизм позволяет организации не платить налог на добавленную стоимость с цены приобретаемого ею моторного топлива — если оно используется для ведения своей хозяйственной деятельности. Таким образом экономится до 20% расходов юрлица на горючее. Когда речь идет об автопарке численностью в десятки и сотни машин, суммы вырисовываются не малые.
Если при этом наладить серую схему перепродажи части топлива «налево» — вообще замечательно! Поскольку позволит зарабатывать еще и таким образом. Собственно, за счет 20-процентной «вилки» и существовали всегда дельцы, предлагавшие (например, на маркетплейсах) горючее в канистрах, бочках или в разлив по ценам заметно меньшим, чем на бензоколонках.
Налоговая служба подобные «фокусы» совсем не одобряет, но поймать за руку приверженцев описанной бизнес-концепции довольно сложно.
Однако теперь, когда разрыв стоимости между оптовым и розничным литром горючего стал почти двукратным, на этот серый рынок пришли люди с еще более «масштабным» мышлением. Они сейчас возродили давно забытый способ розничной торговли прямо с бензовозов. Фирма-однодневка покупает оптом тонн 10 того же АИ−95, горючее заливают в автоцистерну и потом сбывают в укромном месте всем желающим. В столичных городах подобное мероприятие провернуть порой проблематично, но «на переферии» — вполне.
Главная фишка в данном случае — скорость реализации всей партии. Реклама подобных услуг в соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений для таких торговцев — ключевой вопрос. И новогодние праздники тут очень кстати. Продавцы топлива с бензовозов объявляют «в интернетах» о специальных новогодних акциях с целью привлечения клиентов. Вплоть до розыгрышей «талонов» на бесплатную заправку.
Ведь им как-то нужно завлечь недоверчивого потенциального покупателя, который опасается за последствия для здоровья мотора после попадания в бак топлива сомнительного происхождения и качества. Кто из автовладельцев рискнет — имеет все шансы сэкономить на горючем.