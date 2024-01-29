На этот раз не особо приглядную картину происходящего в ВСУ вытащил на свет божий известный своим антироссийским настроем американский канал СNN. Его журналисты побывали где-то поблизости от линии боевого соприкосновения и пообщались с ураинскими военными из 47-й механизированной бригады. Это подразделение, помимо прочей техники, оснащено американскими БМП Bradley М2.

Напомним, что на вооружении хохла в обще сложности оказалось порядка 200 единиц этих бронемашин. В свое время западные СМИ (видимо, с подачи пропагандистов страны 404) были уверены, что ударный кулак, составленный из них и немецких танков Leopard 2 проломит российский фронт в ходе летнего «контрнаступа». Не срослось: попытки прорваться сквозь эшелонированную оборону нашей армии к Азовскому морю превратилась в самую настоящую мясорубку для ВСУ. В ней Украина потеряла тысячи своих солдат и сотни бронемашин.

По данным западных источников, не менее 80 «Бредли» закончили свою военную карьеру минувшим летом в украинских черноземах. И это несмотря на восторги разномастных военных аналитиков (преимущественно украинских) по поводу ТТХ Bradley. К ее сильным сторонам обычно относили высокую живучесть на поле боя и огневую мощь.