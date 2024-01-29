На этот раз не особо приглядную картину происходящего в ВСУ вытащил на свет божий известный своим антироссийским настроем американский канал СNN. Его журналисты побывали где-то поблизости от линии боевого соприкосновения и пообщались с ураинскими военными из 47-й механизированной бригады. Это подразделение, помимо прочей техники, оснащено американскими БМП Bradley М2.
Напомним, что на вооружении хохла в обще сложности оказалось порядка 200 единиц этих бронемашин. В свое время западные СМИ (видимо, с подачи пропагандистов страны 404) были уверены, что ударный кулак, составленный из них и немецких танков Leopard 2 проломит российский фронт в ходе летнего «контрнаступа». Не срослось: попытки прорваться сквозь эшелонированную оборону нашей армии к Азовскому морю превратилась в самую настоящую мясорубку для ВСУ. В ней Украина потеряла тысячи своих солдат и сотни бронемашин.
По данным западных источников, не менее 80 «Бредли» закончили свою военную карьеру минувшим летом в украинских черноземах. И это несмотря на восторги разномастных военных аналитиков (преимущественно украинских) по поводу ТТХ Bradley. К ее сильным сторонам обычно относили высокую живучесть на поле боя и огневую мощь.
Но теперь, когда у хохлов дела на фронтах идут явно нехорошо, а численность «живых» Bradley здорово подсократилось, у ВСУ вдруг возникли претензии к некогда прославляемой ими боевой машине. CNN сообщает, что украинские экипажи особенно критически отзываются об ограниченной «способности машины выдержать суровую украинскую зиму», а также к «состоянию некоторых старых машин, поставляемых из США».
Что-то раньше на поставки «американского хлама» (выпуск Bradley прекращен аж в 1995 году) украинские солдатики не жаловались. Но тут вдруг плохому танцору собственные тестикулы начали мешать. А сентенции про «суровую украинскую зиму» — это вообще «песня». В этом году тут выдалась на редкость мягкая зима. Всего несколько ночей были отмечены морозами до −18ºС. В основном же температура держится в пределах от −3ºС до −7ºС, не холоднее.
Из подобных жалоб можно сделать несколько выводов. Прежде всего: либо Bradley действительно плохо приспособлена к холодам, либо недоучки-хохлы на самом деле тупо не умеют ее эксплуатировать в таких условиях. Ну и главное. Публикацию подобного материала в CNN следует расценивать как очередной акт попрошайничества со стороны Украины и ее американских кураторов по отношению к общественности США: мол, дайте еще больше оружия и денег — запасы из предыдущих подачек заканчиваются уже!