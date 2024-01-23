Конь педальный: у ВСУ заканчиваются автомобили

На вооружении украинской армии появились… противотанковые лошади. Это не шутка. Об этом пишет австрийский портал EXXpress. По его данным, из-за дефицита техники военнослужащие вынуждены передвигаться на гужевом транспорте. Причем не только в процессе снабжения подразделений, но и при выполнении боевых задач. В качестве доказательства издание публикует фотографии боевиков 3-й штурмовой бригады ВСУ — верхом на лошадях, с ПТРК Javelin в руках.

Подчеркнем, что кони поступили на «вооружение» не абы куда, а в элитное бандеровское формирование, созданное на основе частей, разгромленных российскими войсками в Мариуполе. Что уж говорить об укомплектованности транспортом подразделений попроще.

Заметим, что год назад или даже летом прошлого года эти боевики предпочитали позировать «верхом» на броне предоставленных им западом боевых машин — танков Leopard 2, БМП Bradley, бронеавтомобилей Stryker и прочей подобной техники. Собственно, транспортировка личного состава и грузов в непосредственной близости от передовой — одна из задач БТР, БМП и ББМ («бронированных боевых машин») вроде того же HAMMVI, также «засвеченного» на фотографии с конями в австрийском журнальчике.

Но проблема в том, что сотни и даже тысячи единиц бронетехники, которыми располагали ВСУ на момент начала своего летнего «контрнаступа», к нынешнему времени уже уничтожены российской артиллерией, ПТРК, минами и дронами-камикадзе.