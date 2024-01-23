Конь педальный: у ВСУ заканчиваются автомобили

На вооружении украинской армии появились… противотанковые лошади. Это не шутка. Об этом пишет австрийский портал EXXpress. По его данным, из-за дефицита техники военнослужащие вынуждены передвигаться на гужевом транспорте. Причем не только в процессе снабжения подразделений, но и при выполнении боевых задач. В качестве доказательства издание публикует фотографии боевиков 3-й штурмовой бригады ВСУ — верхом на лошадях, с ПТРК Javelin в руках.
Подчеркнем, что кони поступили на «вооружение» не абы куда, а в элитное бандеровское формирование, созданное на основе частей, разгромленных российскими войсками в Мариуполе. Что уж говорить об укомплектованности транспортом подразделений попроще.
Заметим, что год назад или даже летом прошлого года эти боевики предпочитали позировать «верхом» на броне предоставленных им западом боевых машин — танков Leopard 2, БМП Bradley, бронеавтомобилей Stryker и прочей подобной техники. Собственно, транспортировка личного состава и грузов в непосредственной близости от передовой — одна из задач БТР, БМП и ББМ («бронированных боевых машин») вроде того же HAMMVI, также «засвеченного» на фотографии с конями в австрийском журнальчике.
Но проблема в том, что сотни и даже тысячи единиц бронетехники, которыми располагали ВСУ на момент начала своего летнего «контрнаступа», к нынешнему времени уже уничтожены российской артиллерией, ПТРК, минами и дронами-камикадзе.
О жутком дефиците такого рода транспорта свидетельствует тот факт, что снабжение частей на передовой у укронацистов возложено теперь преимущественно на гражданские пикапы и микроавтобусы. Которые также планомерно уничтожаются россиянами. Как выясняется, среди причин лишения ВСУ «колес» числится не только огневое воздействие. Немалую роль играют и сложности с ремонтом и обслуживанием западной техники. В этом смысле характерен пример украинских «приключений» танка Leopard 2.
Летом прошлого года Украина начала свой «контрнахрюк» с 50 танками Leopard 2A4, 10 Strv 122 (шведский вариант Leopard 2A5) и 18 Leopard 2A6 — модификация с дополнительной броней и более длинной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Из них, по данным Forbes, безвозвратно потеряно около десятка машин. И на данный момент в строю суммарно должно оставаться еще 59 Leopard 2. Но на самом деле, по данным издания, из четырех хохлятских «леопардов» воевать в состоянии лишь один. Остальные сломаны. Для их ремонта-восстановления нехватает запчастей.
Градус дефицита таков, что, например, перед отправкой очередной партии подбитых Leopard 2 на ремонт в Польшу, солдаты ВСУ снимают с них годные запчасти — чтобы было чем чинить еще остающуюся на руках технику.
Не даром же в последней партии германского снабжения украинцев, о которой стало известно на прошлой неделе, присутствуют запчасти для «леопардов». Причем далеко не столько, сколько требуется. Все тот же Forbes утверждает, что немецкая оборонная промышленность в состоянии выпускать намного меньше таких комплектующих, чем нужно стране 404 сейчас.
Подобная ситуация, по-видимому, складывается со всей западной техникой, оказавшейся в распоряжении ВСУ. К тому же Россия в последнее время стала наносить все более акцентированные ракетные удары по предприятиям украинского ВПК: оружейным и ремонтным предприятиям, складам и тому подобным «инфраструктурным объектам». Так что без лошадок наследникам Бандеры теперь никак! Все идет к тому, что незалежным «нерабам» придется осваивать боевые навыки их махновско-петлюровских предков: привыкать ходить в атаки на конных тачанках…