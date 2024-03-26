«Паутина» для террористов: как вели и ловили убийц из «Крокус Экспо»

Автомобиль, на котором исполнители теракта в столичном «Крокус Экспо» пытались сбежать из страны, был остановлен всего через несколько часов после их зверств, причем всю банду удалось взять живьем. Однажды, надеюсь, мы узнаем подробности, а пока поделимся кусочком сложной и многосоставной методики, оказавшей неоценимый вклад в этот подвиг отечественных спецслужб.

Чудовищный теракт, совершенный группой нелюдей, затронул каждого из нас. Редакция портала «АвтоВзгляд» выражает искренние соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этом жутком преступлении против человечности. Иного описания событий 22 марта 2024 года нет и быть не может.

Да, мы пропустили удар в самое сердце, по-другому и не скажешь. Но вместе с тем, прямо сейчас, по прошествии всего нескольких дней после трагедии, хочется отметить специалистов и сотрудников, которые смогли осуществить невиданное доселе: мужики взяли террористов живьем. Быстро и всех.

Как удалось провернуть в столь сжатые сроки блестящую операцию буквально с чистого листа? Ловкость рук, руки друга и вбитый крюк — этот рецепт с годами не меняется. Мужество и профессионализм «оперов» и спецподразделений — первое слагаемое успеха. Второе — техническое оснащение отечественных спецслужб, позволивших мгновенно выследить автомобиль бандитов, определить маршрут и подготовить «встречу». Никто ведь не сомневается, что в Брянской области их уже ждали?

Фото из открытых источников.

По видеозаписям с места трагических событий было установлено, что убийцы приехали к «Крокусу» на автомобиле Renault Symbol, на котором позже и скрылись с места преступления. Именно этот автомобиль был задержан на территории Брянской области. Раскрыть преступление по горячим следам удалось, в том числе благодаря комплексам фото- и видеофиксации — тем самым камерам, которые раздражают большинство водителей, принуждая соблюдать ПДД.

С их помощью следователи оперативно засекли передвижение преступников, совершивших теракт. Эксперты и ранее неоднократно подчеркивали роль систем видеофиксации в снижении аварийности и смертности на дорогах, но мало кто говорил о другой, не менее нужной социальной задаче, поставленной перед дорожными камерами: фото- и видеофиксация является неотъемлемой частью системы безопасности.

Все комплексы, работающие на российских дорогах, подключены к единой федеральной системе МВД «Паутина», которая собирает и обрабатывает данные, поступающие с каждой камеры. Последние не реагирует на нарушение, как считают многие, а фиксирует проезды всех ТС, напрямую передавая все данные — государственный регистрационный знак, время и место снимка, а также многое другое — в общую систему хранения данных. В «Паутину».

Фото globallookpress.com

Процесс идет в режиме реального времени, что и обеспечивает возможность оперативно предпринимать необходимые действия в том числе во время проведения антитеррористических мероприятий. Силовым структурам достаточно ввести госномер машины в систему, чтобы узнать всю необходимую информацию о месте и времени ее проезда. В данном случае -номер автомобиля, на котором террористы пытались убежать от правосудия.

Все российские дороги в большей или меньшей степени опутаны «Паутиной», автомобиль не может просто «испариться»: анализируется движение всех транспортных средств, а уж современные комплексы дают возможность разглядеть и лица. На фотографиях, что присылают в штрафных квитанциях, качество снимка не всегда позволяет разглядеть подробности, но сотрудники видят фото совсем в другом, гораздо более высоком разрешении.

Иными словами, бесследно исчезнуть террористы не могли, что и подтвердили российские спецслужбы. Причем подтвердили делом, а не словами. Нет никаких сомнений, что убийцы понесут заслуженное наказание. Как и те, кто их надоумил, вооружил и привел вечером 22 апреля 2024 в подмосковный Красногорск.