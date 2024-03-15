На каких боевых машинах укронацисты напали на Белгородскую область

Несколько последних дней на границе России с Украиной в Белгородской и Курской областях бандеровцы устроили самую настоящую войсковую операцию в попытке прорваться в глубь нашей страны. За несколько дней российские войска уничтожили там несколько десятков единиц бронетехники и чуть ли не 1000 боевиков.

Какую именно «броню» и транспорт использовали террористы в ходе своей масштабной пограничной провокации, явно приуроченной к голосованию на выборах Президента России, можно сказать уже сейчас – по остовам вражеской техники, уничтоженной нашими солдатами.

Так, основой ударной силой «наступа» со стороны сопредельного «государства 404» стали танки Т-64БВ. Это самый массовый (хотя и древний) на сегодняшний день танк, которым располагает Зеленский. Прочие, более современные машины советского производства, по большей части уже уничтожены. А иностранные «Абрамсы» с «Леопардами» и «Челенджерами» оказались еще менее приспособлены к современным боевым реалиям Украины, чем старая «советская» броня.

Т-64БВ, как и большинство современных отечественных машин, оснащен 125-мм гладкоствольным орудием, цифровыми приборами управления огнем и связи. Его корпус дополнительно прикрыт еще советского образца динамической защитой «Контакт-1».

Помимо танков, ВСУ для нападения на Белгородскую и Курскую области использовали несколько типов боевых машин пехоты. В частности, БМП-1. Сие «советское» бронеископаемое довольно часто (пока еще) встречается в сводках подбитой вражеской техники. Эта техника защищает своих пассажиров от стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов (но только на дистанциях в несколько сотен метров). Оснащена 73-мм гладкоствольным орудием и 7,62-мм пулеметом. Экипаж – три человека. Может перевозить до восьми десантников.

Фото: media.zenfs.com

Импортный «коллега» БМП-1, бельгийский YPR-765, тоже засветился в ходе «наката» боевиков на российскую границу. Он изначально создавался для армии США. Но там ее не оценили, отдав в свое время предпочтение теперь уже всем известной M2 Bradley. Ненужный в США YPR «подобрала» Бельгия и стала выпускать для нужд своей армии и на экспорт. Корпус YPR-765PRI сварен из алюминиевой брони и обычно усиливается навесными бронепластинами. Слева в передней части корпуса размещается механик-водитель, справа – моторно-трансмиссионное отделение.

Место командира расположено в боевом отделении – одноместной бронированной башне кругового вращения с 25-мм автоматической пушкой. Наведение орудия на цель и поворот башни электрогидравлические. Есть комбинированный ночной прицел и четыре перископических прибора наблюдения. Десантное отделение расположено в корме и рассчитано на размещение семи пехотинцев с оружием и экипировкой.

Характерной чертой этого «наступа» стало большое количество задействованных в нем «хохлом» инженерных боевых машин. Генералы ВСУ явно отдавали себе отчет в том, что граница России хорошо оборудована с точки зрения заграждений и минирования. Не удивительно, что на поле боя они в итоге оставили несколько ИМР-2, «инженерных машин разграждения». Это танк, построенный на шасси и агрегатах советского Т-72. По этой причине моторно-трансмиссионное отделение тут расположено в корме.

Фото: globallookpress.com

В передней части отделения управления располагается механик-водитель. Оператор сидит в середине корпуса. Машина оборудована бульдозерным ножом, который может менять свою конфигурацию с помощью гидроприводов. На крыше корпуса расположена телескопическая стрела на поворотной платформе.

Она имеет грузоподъемность в 2 тонны и снабжена многофункциональным манипулятором на конце. Управление ею производится с пульта из башни. В качестве допоборудования ИМР-2 оснащается колейным противоминным тралом и пусковой установкой разминирования. При работе ножи трала зарываются в грунт и отбрасывают мины в сторону. Установка УР-83 состоит из двух направляющих для снарядов реактивной системы разминирования.

В каждой тяговой ракете ДМ-70 содержится по 27 кг пороха. При запуске она вытягивает за собой на дистанцию 200-500 метров «шланг» со взрывчаткой диаметром 70 мм. После его падения на землю и вытягивания в линию происходит подрыв «кишки». В результате в минном поле образуется проход шириной 6 и протяженностью до 100 метров.

Характерно, что в нападении на российское приграничъе участвовали и и специализированные машины, предназначенные для подобной деятельности – УР-77 «Метеорит». Этот агрегат состоит из пары реактивных установок с «кишками» взрывчатки, смонтированных на шасси «мотолыги» – МТ-ЛБ.

Известно, что в ходе украинского конфликта обе стороны используют «Метеориты» не только по прямому назначению, но и для поражения противника, засевшего в укреплениях. Не исключено, что хохлы собирались применить УР-77 именно таким образом.

Фото: globallookpress.com

Во время нападения украинских боевиков на Белгородскую область российский беспилотник поразил еще одну (достаточно редкую) инженерную машину противника – путепрокладчик БАТ-2. Он выполняет на поле боя примерно те же функции, что и упоминавшаяся выше ИМР-2. Причем в основе БАТ-2 лежит ходовая часть и агрегаты не танка, а тягача МТ-Т. Он оснащен передним ножом-отвалом изменяемой конфигурации. Вот только переустанавливают ее вручную, силами экипажа, а не с помощью гидроприводов как у ИМР-2. БАТ-2 вооружен поворотной крановой стрелой грузоподъемностью в две тонны. В передней части имеется лебедка с тяговым усилием 25 тонн.

А чтобы убрать с пути очередной волны украинских боевиков подбитый ранее Т-64БВ, «хохол» решил использовать совсем уж редкую технику – боевую ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1. Но и ее подбили тоже, причем соответствующее видео быстро стало достоянием общественности.

Этот агрегат создан на шасси серийного основного советского танка Т-72. Три члена экипажа размещены в передней части корпуса. Механик-водитель по центру впереди, а по бокам от него и чуть сзади командир машины и сцепщик-такелажник. Впереди у БРЭМ-1 имеется подвижный сошник-бульдозер шириной 3,1 м. Его основная функция – не сгребать землю, а упираться в нее в моменты, когда надо вытащить из земли застрявшую технику.

Основная тяговая лебедка БРЭМ-1 создает усилие до 25 тонн. Однако в комплекте машины имеется специальное устройство-полиспаст, с помощью которого тяга может быть увеличена до 100 тонн! Чтобы экипаж мог хоть как-то управляться с тяжеленными основным тросом и полиспастом, БРЭМ-1 оснастили вспомогательной лебедкой с гидроприводом.

На левой передней части ее корпуса устанавливается опорный механизм крана грузоподъемностью 12 тонн. БРЭМ-1 в состоянии буксировать другую боевую машину весом до 50 тонн и поднимать грузы (например, в ходе полевого ремонта бронетехники).

Таким образом, в ходе нескольких дней самоубийственных наскоков на защитников российской границы бандеровцы потеряли массу ценной боевой и инженерной техники. Которая могла бы доставить немало неприятностей российским солдатам на других участках линии боевого соприкосновения.