Издание Military Watch magazine опубликовало любопытный материал, посвященный одному из по сути рядовых событий СВО. Речь об уничтожении третьего по счету американского танка Abrams западнее Авдеевки на Донбассе. К слову сказать, уже после появления этого материала военкорские телеграм-каналы уже успели сообщить о четвертом за последние дни сожженном «американце». Всего, напомним, на Украину прислали 31 такую машину.
До последнего времени их явно берегли. Однако взятие российскими солдатами авдеевского укрепрайона и продвижение дальше на запад вынудило бандеровцев бросать в бой самые резервные резервы. В том числе и «священные» Abrams. Которые подтвердили истину, что хорошо горят любые танки.
Внимание Military Watch именно к эпизоду с третьим по счету сожженным нашей армией «американцем» объясняется просто. В ходе украинского конфликта танковые дуэли – редкость. А тут имела место именно она. Дело в том, что бронированные гиганты в ходе конфликта по большей части используются для поддержки действий пехоты и для уничтожения укреплений противника. Танки погибают преимущественно от пехотных противотанковых средств, гаубичного огня, мин и беспилотников. Собственно говоря, именно по этой причине "смерть" Abrams от рук экипажа российского Т-72 столь примечательна.
Military Watch уточняет, что после развала СССР Т-72 стал основным танком российской армии. В начале 2010-х годов его модернизировали до уровня Т-72Б3. Тот пакет апгрейда включал 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5, тепловизионный прицел, цифровой интерфейс и прочие усовершенствования. В 2016-м Т-72 модернизировали вновь – до Т-72Б3М.
Эта версия получила улучшенный автомат заряжания, новейшую динамическую броню «Реликт» и двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с. от Т-90.
– Пушка 2А46М-5 — далеко не самое мощное танковое орудие в российской армии, и ее способность уничтожать танки Abrams одним выстрелом, вероятно, будет весьма обнадеживающей в отношении устойчивости бронетехники России против сил НАТО, – констатирует автор материала.
Кроме того, он указывает, что Т-72 весит менее двух третей от веса Abrams и требует всего трех членов экипажа вместо четырех у «янки». Также озвучивается меньшая потребность российского танка в техническом обслуживании и намного более низкие эксплуатационные расходы на его содержание.
Далее Military Watch сообщает читателю, что у РФ на хранении находились обширные запасы танков Т-72Б, что позволило нам быстро увеличить их количество в строю. Журнал говорит также и о том, что вновь вводимые машины получают модернизацию на основе опыта ведения боевых действий на Украине. Судя по всему, имеется в виду установка противодронных «навесов», дополнительной динамической брони, станций радиоэлектронной борьбы.
Напомним также, что параллельно с этой публикацией в иностранной прессе на днях промелькнули репортажные материалы с Украины о судьбе другого западного «чудо-оружия» – британских танков Challanger 2. После того, как парочка таких боевых машин была быстренько сожжена в ходе летнего «контрнаступа» ВСУ, их убрали с линии боевого соприкосновения – от греха подальше. И вот теперь британская The Sun выяснила, что «хохол» считает их малопригодными для реальных боевых действий – в первую очередь из-за очень большого веса и недостаточной мощности двигателя.
Почти вдвое более тяжелая чем Т-72 британская боевая машина постоянно застревает в украинской грязи. И сами укронацисты признают, что если и используют Challanger 2, то исключительно для точной стрельбы из его пушки на расстояния свыше четырех километров. Более ни к чему путному «англичанина» приспособить не удалось. Что касается немецких Leopard 2, также отправленных воевать против российской армии в «хохлостан», то в последнее время они практически перестали фигурировать в сообщениях с поля боя.
Отрывочные данные из западных СМИ свидетельствуют, что из порядка 60 «немцев» на ходу осталось в лучшем случае треть. Причем не только из-за боевых повреждений, но и из-за поломок. Таким образом выяснилось, что зарубежная бронетехника никакими свойствами «вундерваффе» не обладает.
Нынешние публикации Military Watch смотрятся особо контрастно по сравнению со его же статьями, датированными концом 2022-началом 2023-го года. Основной лейтмотив материалов того времени сводился к мысли, что, мол «все, жребий брошен, Leopard 2 и Abrams поедут на Украину, приговор России и Путину вынесен». И все в таком вот залихватски-шапкозакидетельском бравурном стиле.
Прошло два года и теперь те же самые «военные аналитики» в том же издании пишут, что все плохо, и что российский танк родом из 1990-х превосходит современные Abrams по целому набору параметров. Придти к аналогичному выводу два года назад путем примитивного сравнения ТТХ обеих машин у высоколобых западных знатоков ума явно не хватило. Точно так же, как у тамошних политиков понять, что в войне с Россией, пусть и чужими руками, они обречены...