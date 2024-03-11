Американцы признали, что российский танк Т-72 лучше Abrams

Любопытно наблюдать, как время и реальные боевые действия «закатывают губы» пропагандистам и самопровозглашенным «военным аналитикам» на западе. Уничтожение очередного американского танка M1A1 Abrams вызвало радикальную «переоценку ценностей» у тех, кто еще полтора-два года назад на полном серьезе хоронил российскую армию.

Издание Military Watch magazine опубликовало любопытный материал, посвященный одному из по сути рядовых событий СВО. Речь об уничтожении третьего по счету американского танка Abrams западнее Авдеевки на Донбассе. К слову сказать, уже после появления этого материала военкорские телеграм-каналы уже успели сообщить о четвертом за последние дни сожженном «американце». Всего, напомним, на Украину прислали 31 такую машину.

До последнего времени их явно берегли. Однако взятие российскими солдатами авдеевского укрепрайона и продвижение дальше на запад вынудило бандеровцев бросать в бой самые резервные резервы. В том числе и «священные» Abrams. Которые подтвердили истину, что хорошо горят любые танки.

Внимание Military Watch именно к эпизоду с третьим по счету сожженным нашей армией «американцем» объясняется просто. В ходе украинского конфликта танковые дуэли – редкость. А тут имела место именно она. Дело в том, что бронированные гиганты в ходе конфликта по большей части используются для поддержки действий пехоты и для уничтожения укреплений противника. Танки погибают преимущественно от пехотных противотанковых средств, гаубичного огня, мин и беспилотников. Собственно говоря, именно по этой причине "смерть" Abrams от рук экипажа российского Т-72 столь примечательна.

Фото: Уралвагонзавод

Military Watch уточняет, что после развала СССР Т-72 стал основным танком российской армии. В начале 2010-х годов его модернизировали до уровня Т-72Б3. Тот пакет апгрейда включал 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5, тепловизионный прицел, цифровой интерфейс и прочие усовершенствования. В 2016-м Т-72 модернизировали вновь – до Т-72Б3М.

Эта версия получила улучшенный автомат заряжания, новейшую динамическую броню «Реликт» и двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с. от Т-90.

– Пушка 2А46М-5 — далеко не самое мощное танковое орудие в российской армии, и ее способность уничтожать танки Abrams одним выстрелом, вероятно, будет весьма обнадеживающей в отношении устойчивости бронетехники России против сил НАТО, – констатирует автор материала.

Кроме того, он указывает, что Т-72 весит менее двух третей от веса Abrams и требует всего трех членов экипажа вместо четырех у «янки». Также озвучивается меньшая потребность российского танка в техническом обслуживании и намного более низкие эксплуатационные расходы на его содержание.

Далее Military Watch сообщает читателю, что у РФ на хранении находились обширные запасы танков Т-72Б, что позволило нам быстро увеличить их количество в строю. Журнал говорит также и о том, что вновь вводимые машины получают модернизацию на основе опыта ведения боевых действий на Украине. Судя по всему, имеется в виду установка противодронных «навесов», дополнительной динамической брони, станций радиоэлектронной борьбы.

Фото: Уралвагонзавод

Напомним также, что параллельно с этой публикацией в иностранной прессе на днях промелькнули репортажные материалы с Украины о судьбе другого западного «чудо-оружия» – британских танков Challanger 2. После того, как парочка таких боевых машин была быстренько сожжена в ходе летнего «контрнаступа» ВСУ, их убрали с линии боевого соприкосновения – от греха подальше. И вот теперь британская The Sun выяснила, что «хохол» считает их малопригодными для реальных боевых действий – в первую очередь из-за очень большого веса и недостаточной мощности двигателя.

Почти вдвое более тяжелая чем Т-72 британская боевая машина постоянно застревает в украинской грязи. И сами укронацисты признают, что если и используют Challanger 2, то исключительно для точной стрельбы из его пушки на расстояния свыше четырех километров. Более ни к чему путному «англичанина» приспособить не удалось. Что касается немецких Leopard 2, также отправленных воевать против российской армии в «хохлостан», то в последнее время они практически перестали фигурировать в сообщениях с поля боя.

Отрывочные данные из западных СМИ свидетельствуют, что из порядка 60 «немцев» на ходу осталось в лучшем случае треть. Причем не только из-за боевых повреждений, но и из-за поломок. Таким образом выяснилось, что зарубежная бронетехника никакими свойствами «вундерваффе» не обладает.

Нынешние публикации Military Watch смотрятся особо контрастно по сравнению со его же статьями, датированными концом 2022-началом 2023-го года. Основной лейтмотив материалов того времени сводился к мысли, что, мол «все, жребий брошен, Leopard 2 и Abrams поедут на Украину, приговор России и Путину вынесен». И все в таком вот залихватски-шапкозакидетельском бравурном стиле.

Прошло два года и теперь те же самые «военные аналитики» в том же издании пишут, что все плохо, и что российский танк родом из 1990-х превосходит современные Abrams по целому набору параметров. Придти к аналогичному выводу два года назад путем примитивного сравнения ТТХ обеих машин у высоколобых западных знатоков ума явно не хватило. Точно так же, как у тамошних политиков понять, что в войне с Россией, пусть и чужими руками, они обречены...