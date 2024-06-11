Найду собственника авто: в России набирает популярность новая услуга

Доски объявлений — лучший срез потребностей общества в конкретный момент времени. Сегодня эта такая же социальная сеть, только, пожалуй, более честная: выдуманные и бесполезные предложения никому не нужны. И появление в разделе бесплатных сообщений нового вида услуг говорит лишь об одном: они востребованы. Другой вопрос — кем и для чего?

Автомобиль — легко идентифицируемая единица собственности, ведь у нее есть и госномер, и VIN-код под лобовым стеклом. Все эти данные мы указываем при регистрации, привязывая к ним и свою личность, и телефон. Так что найти владельца машины по одному только регзнаку можно. А иногда — даже необходимо. Есть потребность — будет и решение, так устроен рынок. И так родилась новая услуга: за небольшую денежку опытные пользователи интернетов и мобильных приложений находят контакты собственника транспортного средства по одной лишь фотографии.

В каких случаях такое предложение может пригодиться? Скажем, если кто-то неудачно припарковал свой автомобиль, перекрыл тем самым проезд, а номер телефона под стеклом не оставил. Или вам осточертела брошенная машина, занимающая место во дворе. И в той и в другой ситуации, можно, конечно, пожаловаться в полицию, но звонок владельцу обещает куда более быстрое решение проблемы. Другой вопрос — где взять контакты?

Фокус заключается в следующем: чтобы их найти, нужно установить специальное приложение (рекламировать не будем) и заплатить за каждое обращение. Тогда и только тогда информация окажется полной — с номером телефона. Кто «сливает» базы данных, понять сложно: это могут быть и страховщики, и дилеры, и другие «автомобильные» организации. Да и утечки с серверов госорганов исключать нельзя. Как бы то ни было, это происходит. Но вернемся к нашему «чудо-приложению».

Фото: globallookpress.com

Опытные пользователи знают, что можно не платить за каждое обращение к базе данных, а оформить месячную подписку без ограничений, «перепродавая» потом услугу по выгодной цене. Но есть у этой «опции», назовем ее так, и обратная сторона. Легкий и дешевый доступ к личной — по закону, вообще-то закрытой — информации, часто приводит к весьма негативным последствиям.

Автомобиль вновь становится предметом роскоши, независимо от его изготовителя и начальной цены. Увы, пертурбации рынка и курс национальной валюты заставили многих людей и вовсе отказаться от собственного ТС, а других — тянуть лямку подержанной и давно нуждающейся в ремонте машины. Многие стали реже ездить — авто используют только по выходным, а все оставшееся время он стоит во дворе. Дорого стало кататься на работу: и бензин, и парковка требуют слишком больших трат.

Но даже глубоко подержанный, зачастую неисправный автомобиль становится предметом интереса: народ всегда ищет вариант подешевле, а перекупщики стараются «выбить лот» до его попадания на ту же доску объявлений. И начинает названивать владельцам с предложениями — по тем самым телефонам, что раздобыли в приложении. Взрослый человек просто откажется и положит трубку. А пожилой? Начнет нервничать, что с возрастом крайне негативно сказывается на самочувствии. Увы, далеко не все «перекупы» это понимают...