Первая июльская неделя не порадовала автомобильное сообщество обилием «жирных» новостей, тем не менее кое-что все же происходило. Belgee объявила рублевые цены кроссовера X70, Hongqi — обновленного HS5, Omoda — сроки начала продаж посвежевшего C5. Депутаты выступили с «ограничительными» предложениями, связанными с водителями-пенсионерами и принудительной эвакуацией машин на штрафстоянки, а столичный Дептранс взялся за нарушителей на каршеринге. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Белорусская Belgee открыла российские продажи кроссовера X70 — предыдущего Geely Atlas с иными шильдиками. Комплектаций российским покупателям предложили четыре. Уже в базовой можно отыскать двухзонный «климат», круиз-контроль, цифровую «приборку», камеру заднего вида и кучу других небесполезных опций. Стартовая цена новинки — 2,6 млн. рублей. А если нужна машина с полным приводом, то придется выложить минимум 2,9.

Hongqi на этой неделе вывела на отечественный рынок рестайлинговый кроссовер HS5. А еще представители премиальной марки из КНР сообщили, что старт официальных продаж минивэна HQ9 отложен на май 2025 года. Забуксовал, кстати, и другой «китаец» — обновленный паркетник Omoda C5. Ранее предполагалось, что он появится в шоу-румах российских дилеров в июле-сентябре, но его запуск тоже чуть сдвинули — на четвертый квартал.

А аналитики тем временем подвели итоги автомобильных продаж первого полугодия: наш рынок новых легковых и легких коммерческих машин вырос на 75%. В январе-июне россияне купили 700 тысяч авто. А если учитывать и те, что прибыли в страну по «серым» схемам, то — 750 тысяч. Этот результат превзошел ожидания, а потому эксперты даже скорректировали свой годовой прогноз.

Автомобильные новости уходящей недели на этом заканчиваются, но остается несколько социальных. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из ЛДПР предложил ограничить стоимость эвакуации машин на штрафстоянки, до 20% от прожиточного минимума в регионе. А вице-спикер ГД Владислав Даванков — ввести обязательную медкомиссию для водителей-пенсионеров. Зачем? Чтобы снизить аварийность.

Вопросом безопасности на дорогах вновь озаботился и столичный Дептранс. Ведомство запускает эксперимент: каршеринговым машинам «Делимобиля» начнут принудительно снижать скорость, если водитель превышает допустимые значения. Систему будут обкатывать на протяжении года, после чего, возможно, ее внедрят в арендованные автомобили других прокатных сервисов.

А подробнее о главных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.