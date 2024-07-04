«Если партия прикажет»: когда Mitsubishi официально вернется в Россию

Бренд Mitsubishi имел многолетнюю историю работы в России. И в нашей стране у него все еще хватает приверженцев. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, можно ли в обозримом будущем ожидать «камбэка» японского автопроизводителя в РФ.

Автомобили марки Mitsubishi в России любят. Всегда любили! Это хорошо заметно при взгляде на поток машин на любой оживленной городской магистрали. Вы практически всегда наткнетесь взглядом на, например, такую модель как Lancer. Хотя их перестали официально поставлять в Россию еще в 2016 году! Если бы их не ценили автовладельцы и если бы «Лансеры» были менее надежны и неубиваемы, они давно уже исчезли с российских дорог. Как, например, это произошло с Toyota Corolla аналогичных годов выпуска. Заметим, что и кроссоверы Mitsubishi у нас тоже любят по аналогичным причинам.

Да, у каждой из моделей этой японской марки имеются свои недостатки и технические «нюансы», способные испортить впечатление от владения машиной. Но какая марка в этом смысле «без греха»? Если же оценивать почти любую модель «Мицу» с точки зрения реального опыта многолетнего пользования, неизбежно придешь к выводу, что это очень удачная для своего класса машина как с технической, так и с эксплуатационной точек зрения.

Поэтому уход из нашей страны Mitsubishi наверняка расстроил многих сограждан. Которые были бы теперь очень рады услышать о возвращении этих «японцев». О перспективах такого развития событий портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у основателя автомаркетплейса Car Click Сергея Пиголкина.

Фото Mitsubishi

— Как и большинство японских автобрендов, Mitsubishi дисциплинировано, по команде своего правительства, свернула деятельность в нашей стране в 2022 году. Российское представительство автопроизводителя перебралось в Казахстан и там «окопалось» в ожидании лучших времен. Хотя до 2022 года российский рынок был для Mitsubishi чуть ли не самым крупным из зарубежных. То есть бренд к нам постарается вернуться при первой же возможности, как только разрешат власти США и Японии.

А на сегодняшний день ввозить в Россию машины марки «Мицубиши» — дело не особо стоящее. До всей этой истории с повышением ставок утильсбора и введением полной таможенной пошлины при ввозе машины из стран Таможенного союза, легковые Mitsubishi активно завозились в Россию через среднеазиатские страны.

Но с некоторых пор этот маршрут работать перестал. В лучшем случае вы найдете сейчас на нашем рынке редкие экземпляры — остатки ранее завезенных по «серым» схемам запасов Mitsubishi. Либо придется заказывать ТС из Эмиратов. Но итоговая цена покупки не порадует. В текущих условиях новый автомобиль этого японского бренда может себе позволить разве что хорошо финансово обеспеченный фанат марки, — сообщил Сергей Пиголкин.