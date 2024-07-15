Взять и отменить: власти признали чрезвычайную опасность электросамокатов

В середине июля в Санкт-Петербурге средства индивидуальной мобильности были объявлены вне закона. Таково суровое, но справедливое решение местных властей. Портал «АвтоВзгляд» неистово аплодирует этому решению, хотя и сильно сомневается, что его мудрость осознали сами отцы питерского народа.

Итак, напомним. оперативный штаб Петербурга под руководством лично губернатора Александра Беглова принял эпохальное решение запретить в нескольких районах города передвижение на средствах индивидуальной мобильности в дни Х Парламентского форума БРИКС.

Пресс-служба Смольного уточнила, что речь идет о таких «прогрессивных» средствах передвижения как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и велосипеды с электродвигателем.

О мудрый эмир, о мудрейший из мудрых, о умудренный мудростью мудрых, о над мудрыми мудрый эмир!..

Впрочем, стоп. Не будем раньше времени возносить хвалу чиновничеству Северной столицы, а лучше рассмотрим сей удивительный казус со всех сторон. Прежде всего, выразим сомнение в том, что отцов города действительно волнует безопасность вверенных им мещан. Ибо дворяне — хвала Господу! — по тротуарам Питера не бродят и наблюдают за пешеходным хаосом по большей части «сквозь тонированные стекла почтенного автомобиля».

Фото globallookpress.com

Запрет целых три(!) дня действовал «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности» в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах — то есть, исключительно там, где безбашенные пользователи бешеных электродевайсов могли нанести непоправимый ущерб здоровью гостей, понаехавших со всего света на форум БРИКС, и испортить им благостное впечатление от Второпрестольной.

Мера эта отнюдь не нова — Смольный уже не раз к ней прибегал. Так, запрет на СИМ вводился в ряде районов города во время проведения Международного военно-морского салона «Флот 2024», а также XII Петербургского международного юридического форума.

Интересно, что все три упомянутых мероприятия не предполагали дефиле участников по городским бульварам и проспектам, а следовательно, апартеид в отношении курьеров, мажоров и метросексуалов не был вызван необходимостью регулирования уличного движения.

Давайте уже заканчивать со сказками о том, что электросамокатчики и иже с ними — вполне тихие, приличные и милые участники дорожного движения, а весь негатив в их адрес — наглая клевета со стороны злых завистников. Эту легенду на глазах изумленной публики успешно развеял Смольный, хотя сам, похоже, того не понял.

Фото globallookpress.com

Ведь до чего забавная вырисовывается картина! Руководство города, получается, прекрасно осознает опасность, создаваемую для пешеходов броуновским движением поклонников передовых мобильных технологий, ибо ограничения по случаю приезда высокопоставленных интуристов исправно вводит. И безобразность этого явления с эстетической точки зрения также видит.

Однако системно бороться с побочным результатом ковидных ограничений власти Санкт-Петербурга, как и других российских мегаполисов, совершенно не готовы. Вполне вероятно, что лобби прокатных контор и производителей одно- и двухколесных электродевайсов слишком сильно, чтобы избранники народа могли противиться их давлению. Но тогда получается, что жизни иностранцев для властей предержащих имеют значение, то на здоровье собственных граждан им наплевать?