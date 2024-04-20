На любителей электросамокатов скоро расставят «электронные капканы»

Одной из главных проблем дорожного движения в России с наступлением теплого периода уже традиционно стали электросамокаты: чудовищные нарушения ПДД, сбитые пешеходы, поврежденные автомобили — как припаркованные, так и находящиеся в движении, а также полнейшее беззаконие на проезжей части и за ее пределами. Проблема вышла из-под контроля, поэтому на ее решения были брошены существенные силы и средства. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Спроси любого водителя — ответит: электросамокаты и доставщики на столь же электрических велосипедах — зло. Спроси любого пешехода: больше всего он боится не затравленных и обложенных штрафом водителей, а тех самых самокатчиков, что носятся по дорожкам, сбивая и стар, и млад. Врезался, толкнул — уехал. Ищи-свищи ветра в поле, ведь регулирования в этой сфере до недавних пор не было.

Число ДТП с участием СИМ — средств индивидуальной мобильности, как официально называют исчадие с элетромотором — привело в замешательство даже видавших виды и девяностые отечественных гаишников: двукратный рост, чудовищный детский травматизм и смертность, полное непонимание как бороться и куда бежать. Меры не просто назрели, а уже перезрели.

Главный пострадавший от засилья новых, ничем и никем не регулируемых, но столь массовых, что уже сравниваемых с веткой метро, средств транспорта — город Москва, первым взялся за дело, заявив о необходимости немедленно навести порядок в сфере индивидуальной мобильности. Компетентные органы «взяли под козырек» и начали активно применять систему «Безопасный город», которая теоретически и технически смогла бы помочь в вопросе, но все равно нуждалась в доработке. Тем более, когда речь идет о столь массовом нарушении Правил дорожного движения. Впрочем, решение найдено, вектор определен.

Фото портала АвтоВзгляд.

Директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» Александр Домбровский рассказал порталу «АвтоВзгляд», что работы по созданию нового комплекса фото- и видеофиксации, предназначенного для обуздания «электросамокатной» аудитории уже ведутся:

— Сейчас мы разрабатываем специальное технологическое решение для автоматической фиксации нарушений пользователями электросамокатов. Это будут самостоятельные комплексы, которые установят на дорогах, исходя из особенностей передвижения на электросамокатах и правил безопаности...

Вряд ли в 2024 году москвичи, гости столицы и жители других городов страны смогут вздохнуть с облегчением, однако уже в следующем, 2025-ом ситуация наверняка изменится. Вот бы дождаться без травм и повреждений.