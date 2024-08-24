АВТОВАЗ совершенствует, «Москвич» интригует, китайцы усиливают, а Совет Федерации пугает: итоги недели

АВТОВАЗ расширил оснащение LADA Vesta, «Москвич» рассказал о разработке собственного автомобиля, Haval анонсировал внедорожник H5 второго поколения, Chery показала рестайлинговый Tiggo 4 Pro, а Совет Федерации предложил разрешить дилерам отказывать в гарантийном ремонте, если автовладелец использует неоригинальные запчасти. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ поделился долгожданной новостью: LADA Vesta с ABS, ESP и кучей других важных опций встала на конвейер. Комплекс «безопасных» систем будет устанавливаться на все машины — даже на базовые комплектации. А помимо курсовой устойчивости, в список оснащения вернулись трехступенчатый подогрев сидений, датчики дождя и освещенности, боковые подушки и задний подлокотник. Интересно, кстати, что кроме потерянных опций, АВТОВАЗ внедрил в «Весту» и новые...

Промелькнул в инфополе на этой неделе и «Москвич». Коммерческий директор столичного автозавода Максим Златокрылец подтвердил, что в 2026 году возрожденный бренд представит собственный автомобиль. И если раньше предполагалось, что им станет модель с электрической силовой установкой, то теперь мы знаем, что новинку укомплектуют традиционным ДВС.

Тем временем российский офис китайской марки Dongfeng открыл продажи компактного кроссовера DFSK 500. Мотор на 106 сил, вариатор, передний привод. В списке опций единственной комплектации — обогрев руля и передних кресел, бесключевой доступ, кондиционер, «круиз», камера заднего вида. Цена — от 2,2 млн. рублей.

А в продолжение темы компактных кроссоверов — новость о том, Chery показала, как будет выглядеть рестайлинговый Tiggo 4 Pro, который поступит в российскую продажу через пару месяцев. Тогда же, осенью, на рынок выйдут среднеразмерный кроссовер Bestune T90 от FAW и Haval H5 второго поколения. Важный нюанс: на момент нашего прямого эфира цены на внедорожник еще не были объявлены, а теперь они известны — от 3,7 млн. рублей.

Напоследок — абсурдная инициатива, связанная с гарантийным ремонтом. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением разрешить официальным дилерам отказывать клиентам в бесплатном устранении поломок, если в машине установлены неоригинальные запчасти. И вопросов в этой истории пока больше, чем ответов...

А подробнее о главных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.