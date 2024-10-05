Начало октября ознаменовалось множеством «китайских» запусков и анонсов: Tank 700, Geely Cityray, Jaecoo J6, Jetour X50, FAW Bestune T90. Кроме того, появились свежие подробности о Logan и Sandero, которые будут выпускать в России, а у правоохранителей — новый повод для лишения «прав» на длительный срок. Но главным событием последних дней, конечно, стало повышение ставок утильсбора... А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Вкратце напомним, что утильсбор — это налог, который все автопроизводители и импортеры в обязательном порядке платят за каждую машину. 1 октября его ставки ощутимо выросли — сразу на 70-85%. Что это значит для обычного потребителя? Что в обозримом будущем новые авто сильно подорожают.

Те, кто это понимал, спешили обзавестись машинами до повышения ставок. Как результат — новый рекорд продаж: в сентябре дилеры передали покупателям почти 151 тысячу легковушек. Это — лучший месячный результат за последние три с половиной года.

Кстати, о продажах. В шоу-румах дилеров вот-вот появятся сразу две громкие новинки: роскошный внедорожник Tank 700 и относительно бюджетный кроссовер Geely Cityray. Стартовый прайс «семисотки» — почти 9 млн рублей. «Ситирэя» — 2 700 000. Первый поступит в продажу до конца октября, со вторым — пока неясно. Но, вероятно, тоже в ближайшие недели.

А вообще из автопремьер, которые должны состояться в России в обозримом будущем, выстроилась уже целая очередь. На днях стало известно, что до конца осени на наш рынок выйдут среднеразмерный кроссовер Bestune T90 от FAW и компактный X50 от Jetour. В первой половине 2025 в продажу поступит Jaecoo J6. И, вероятно, в следующем же году мы познакомимся с новым люксовым брендом от концерна Sinomach.

А в 2027-м должны увидеть в автосалонах Renault Logan и Sandero третьего поколения. В конце сентября появилась информация, что производство «французов» наладит «Автозавод Санкт-Петербург» — под собственным брендом Xcite. Теперь же говорят о том, что эти модели пропишутся не в Питере, а в Тольятти — рядышком с LADA Iskra.

Напоследок по традиции социалочка. Госдума приняла в третьем, то есть окончательном, чтении законопроект, ужесточающий наказание за эксплуатацию авто со скрытыми или отсутствующими регзнаками. Сейчас за это карают штрафом в 5000 рублей или лишением «прав» на 1-3 месяца. Теперь же срок увеличится — забирать удостоверение будут на год-полтора.

А подробнее об этих и других событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.