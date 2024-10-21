У маткапитала снова появились шансы стать автокредитом

Соответствующее обращение министру финансов Антону Силуанову направили депутаты Госдумы — лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и представитель той же фракции Яна Лантратова. По их мнению, многодетным семьям нужно разрешить тратить часть материнского капитала на покупку российской машины или погашение автокредита. Речь идет о сумме в размере 450 тыс. рублей.

Эта цифра выбрана не случайно, такие же деньги, взятые из материнского капитала, многодетные семьи уже могут вложить в ипотеку. Авторы инициативы считают, что их предложение позитивно повлияет и на уровень жизни многодетных семей, и значительно поддержит российскую автомобильную отрасль, сообщают РИА Новости. Превратить материнский капитал в автокредит в России предлагали уже неоднократно, но пока инициатива так и не была одобрена властями.

Ранее депутаты хотели запустить целевую программу «Минивэн для многодетных». В случае ее реализации после рождения третьего ребенка российские семьи смогли бы претендовать на субсидии для приобретения семейного автомобиля, либо оформить кредит на него по льготной ставке.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что россияне продолжают брать автокредиты, несмотря на их высокую стоимость. В первом полугодии 2024-го количество займов на покупку машин у нас выросло на 97%.