Можно ли сэкономить при покупке нового авто, если взять не автомобильный, а обычный потребительский кредит? Вопрос нелишний, учитывая стоимость машин у дилеров со всеми «накрутками». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что по этому поводу думают эксперты.

Председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что при нынешней стоимости займов брать какой угодно кредит на покупку нового автомобиля — это, без сомнений, не лучшее решение. И если учитывать текущие актуальные процентные ставки, то машина из средства передвижения превращается в пресловутую роскошь.

— Новое авто с кредитом при нынешних ставках в любом случае будет стоить в полтора-два раза дороже, чем при покупке без заемных денег, — констатирует эксперт.

Однако мало кто из простых россиян может себе нынче позволить приобретение нового ТС, заплатив за него сразу всю сумму. Единственное, что, по мнению Павлова, остается в этой ситуации, это поиск производителя, который предлагает собственные программы субсидирования.

С этой точкой зрения согласен и вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Сейчас ужесточение кредитной политики, по его замечанию, носит повсеместный характер, и это действительно лишает подавляющее большинство граждан возможности взять машину в кредит. А если у человека на руках, например, только 20% той суммы, которая необходима для покупки, то этого слишком мало. Что же делать?

Фото globallookpress.com

— Либо каким-то образом обойтись, отложить покупку. Либо взять, не побоюсь этого слова, отечественный автомобиль. Опять же, как вариант — вторичный рынок, — высказал свое мнение собеседник портала «АвтоВзгляд».

Надежду на изменение сложившейся ситуации в перспективе г-н Хайцеэр связывает с возможным появлением неких финансовых схем, подразумевающих реальное субсидирование, которое смогут обеспечить крупные импортеры и производители. Хотя, конечно, и они зависят от ставок рефинансирования.

— Поделюсь личным опытом. Прихожу в ДЦ и вижу предложение от известной европейской компании с китайским капиталом — кредит 1%. Естественно, я сразу же машину взял, — рассказал эксперт.

Но если говорить в целом про политику китайского автопрома на российском рынке, то она, по словам собеседника, довольно цинична. Какого-то агрессивного ценового демпинга с их стороны, о котором любят сегодня говорить отдельные наблюдатели, Хайцеэр не видит.

Фото globallookpress.com

В свою очередь, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отмечает, что сегодня решение взять банковский кредит на такой товар, как автомобиль, требует тщательного изучения всех возможных вариантов и вникания в детали. Нельзя утверждать, что тот или иной способ кредитования такой сделки заведомо выгоднее для покупателя.

Но главное, что ни в коем случае не должно быть основанием для принятия окончательного решения о покупке авто, это кажущееся на первый взгляд очень выгодным, а по сути — нереалистичное предложение от банка — рассрочка под 0%.

— Это никакая не рассрочка. Ноль процентов — это оплата кредита заранее. Он уже заложен в стоимость машины. Это такой трюк, — предупреждает эксперт.