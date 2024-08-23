Председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что при нынешней стоимости займов брать какой угодно кредит на покупку нового автомобиля — это, без сомнений, не лучшее решение. И если учитывать текущие актуальные процентные ставки, то машина из средства передвижения превращается в пресловутую роскошь.
— Новое авто с кредитом при нынешних ставках в любом случае будет стоить в полтора-два раза дороже, чем при покупке без заемных денег, — констатирует эксперт.
Однако мало кто из простых россиян может себе нынче позволить приобретение нового ТС, заплатив за него сразу всю сумму. Единственное, что, по мнению Павлова, остается в этой ситуации, это поиск производителя, который предлагает собственные программы субсидирования.
С этой точкой зрения согласен и вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Сейчас ужесточение кредитной политики, по его замечанию, носит повсеместный характер, и это действительно лишает подавляющее большинство граждан возможности взять машину в кредит. А если у человека на руках, например, только 20% той суммы, которая необходима для покупки, то этого слишком мало. Что же делать?
— Либо каким-то образом обойтись, отложить покупку. Либо взять, не побоюсь этого слова, отечественный автомобиль. Опять же, как вариант — вторичный рынок, — высказал свое мнение собеседник портала «АвтоВзгляд».
Надежду на изменение сложившейся ситуации в перспективе г-н Хайцеэр связывает с возможным появлением неких финансовых схем, подразумевающих реальное субсидирование, которое смогут обеспечить крупные импортеры и производители. Хотя, конечно, и они зависят от ставок рефинансирования.
— Поделюсь личным опытом. Прихожу в ДЦ и вижу предложение от известной европейской компании с китайским капиталом — кредит 1%. Естественно, я сразу же машину взял, — рассказал эксперт.
Но если говорить в целом про политику китайского автопрома на российском рынке, то она, по словам собеседника, довольно цинична. Какого-то агрессивного ценового демпинга с их стороны, о котором любят сегодня говорить отдельные наблюдатели, Хайцеэр не видит.
В свою очередь, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отмечает, что сегодня решение взять банковский кредит на такой товар, как автомобиль, требует тщательного изучения всех возможных вариантов и вникания в детали. Нельзя утверждать, что тот или иной способ кредитования такой сделки заведомо выгоднее для покупателя.
Но главное, что ни в коем случае не должно быть основанием для принятия окончательного решения о покупке авто, это кажущееся на первый взгляд очень выгодным, а по сути — нереалистичное предложение от банка — рассрочка под 0%.
— Это никакая не рассрочка. Ноль процентов — это оплата кредита заранее. Он уже заложен в стоимость машины. Это такой трюк, — предупреждает эксперт.