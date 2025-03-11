В России ужесточат ПДД для борьбы с нарушителями на электросамокатах

Благодаря нововведениям любители СИМ (средств индивидуальной мобильности) — к таковым относят и электросамокаты — получат статус водителя транспортного средства. А это означает и перечень определенных обязанностей, и повышает градус ответственности. За пешеходами закрепят однозначный приоритет движения, плюс появится запрет езды на самокате вдвоем, независимо от конструкции.

Как сообщает РИА Новости, Минтранс намерен четко обозначить разницу между мопедом, велосипедом и СИМ. Для последней категории предлагается ограничить скорость движения до 10 км/ч при сближении с пешеходами. В местах возможного появления последних — например, на углах зданий или в арках — движение самокатчиков станут регулировать жестче. Более того, им запретят сигналить пешеходам, требуя пропустить СИМ.

Проект, разработанный Минтрансом, дополнит действующее регулирование. СИМ плотно вошли в повседневную жизнь, ускоряя перемещение в разы. Повсеместное распространение электросамокатов и прочих подобных средств передвижения диктует необходимость их безопасной интеграции в городскую среду, отметили в ведомстве.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему власти борются с нарушителями ПДД на самокатах не теми методами.