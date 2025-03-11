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В России ужесточат ПДД для борьбы с нарушителями на электросамокатах

Соответствующий проект подготовил Минтранс

Благодаря нововведениям любители СИМ (средств индивидуальной мобильности) — к таковым относят и электросамокаты — получат статус водителя транспортного средства. А это означает и перечень определенных обязанностей, и повышает градус ответственности. За пешеходами закрепят однозначный приоритет движения, плюс появится запрет езды на самокате вдвоем, независимо от конструкции.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России ужесточат ПДД для борьбы с нарушителями на электросамокатах

Как сообщает РИА Новости, Минтранс намерен четко обозначить разницу между мопедом, велосипедом и СИМ. Для последней категории предлагается ограничить скорость движения до 10 км/ч при сближении с пешеходами. В местах возможного появления последних — например, на углах зданий или в арках — движение самокатчиков станут регулировать жестче. Более того, им запретят сигналить пешеходам, требуя пропустить СИМ.

Проект, разработанный Минтрансом, дополнит действующее регулирование. СИМ плотно вошли в повседневную жизнь, ускоряя перемещение в разы. Повсеместное распространение электросамокатов и прочих подобных средств передвижения диктует необходимость их безопасной интеграции в городскую среду, отметили в ведомстве.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему власти борются с нарушителями ПДД на самокатах не теми методами.

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