В России ужесточат ПДД для борьбы с нарушителями на электросамокатах

Как сообщает РИА Новости, Минтранс намерен четко обозначить разницу между мопедом, велосипедом и СИМ. Для последней категории предлагается ограничить скорость движения до 10 км/ч при сближении с пешеходами. В местах возможного появления последних — например, на углах зданий или в арках — движение самокатчиков станут регулировать жестче. Более того, им запретят сигналить пешеходам, требуя пропустить СИМ.
Проект, разработанный Минтрансом, дополнит действующее регулирование. СИМ плотно вошли в повседневную жизнь, ускоряя перемещение в разы. Повсеместное распространение электросамокатов и прочих подобных средств передвижения диктует необходимость их безопасной интеграции в городскую среду, отметили в ведомстве.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему власти борются с нарушителями ПДД на самокатах не теми методами.