Первый штраф: в России начали штрафовать самокатчиков, однако есть одно «но»

В столице произошло самое настоящее чудо: самокатчик получил первый штраф за нарушение ПДД — не спешился на пешеходном переходе. Нарушение зафиксировала камера, а нарушитель уже «обилечен». Счастливчик, «награжденный» санкцией в тысячу рублей, конечно, негодует, однако до реального снижения числа нарушений среди пользователей СИМ и доставщиков на электровелосипедах еще очень далеко. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Итак, начало положено, самый сложный первый шаг сделан: в Первопрестольной официально и дистанционно(!) оштрафован самокатчик. Когда затихнет шум бокалов в гаражных кооперативах и на кухнях, успокоится радостный смех в курилках и аплодисменты повсеместно, логично было бы озадачиться вопросом: а дальше что?

Но для этого следует разобрать вопрос с самого начала, а не с феноменального успеха отечественной автоматики над ранее не имевшим никакого контроля новым участником дорожного движения. Да, самокатчик-нарушитель, не спешившийся на «зебре», как того требуют ПДД, получил свою законную «жировку». Наконец-то! Может теперь, когда «причинение добра» пошло по самому действенному пути — через кошелек — что-то изменится? Безусловно, изменится. Вопрос: когда?

Во-первых, система штрафов имеет вполне себе явный накопительный эффект, поэтому первое и единственное выписанное постановление нужного эффекта не принесет. Сначала каждый нарушитель должен получить один-три-пять штрафов, и только потом уже начинает думать, а далее — избегать нарушений. Этот путь с дорожными камерами и автомобилями отечественные дороги уже прошли, и занял он не один год. И не два, если что — речь о пятилетках и десятилетиях.

Фото Дептранс Москвы.

Во-вторых, первый в российской истории «обилеченный с камеры» самокатчик ехал на арендном, следовательно, оснащенном номером, самокате. Проще говоря, его можно было определить по той же методике, как это делается с автомобилями и государственными регистрационными знаками.

У тех самых доставщиков, которые и создают 80% аварийных ситуаций, никаких номеров нет. Так что зафиксировать их нарушение, чтобы выписать штраф, по аналогии не выйдет. Нужны принципиально другие технологии, что уже в принципе имеются, и внесение поправок в законодательство, что намного сложнее.

Так, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» Александр Домбровский рассказал порталу «АвтоВзгляд», что решения для администрирования новых участников дорожного движения — самокатчиков, моноколесников и иже с ними — уже есть, однако вопрос упирается, как обычно, в законодательную базу, а так же нерешенной остается проблема идентификации нарушителя.

Фото портала АвтоВзгляд.

Но вопрос стоит уже настолько остро, что изменения грядут в самом ближайшем будущем: первой, естественно, тут станет Москва, а потом обкатанное решение распространится по регионам. Впрочем, ожидать глобальных перемен в поведении многочисленных доставщиков, беспрецедентно нарушающих ПДД и создающих десятки ДТП на российских дорогах ежедневно, в ближайшие пару лет не стоит. Накопительный эффект, простите за тавтологию, должен накопиться. Иначе никак.