«Самогад»: власти борются с нарушителями ПДД на самокатах не теми методами

Отныне для аренды электросамоката в Москве пользователю придется раскрыть кикшеринговым компаниям свою личность от, что называется, и до. С одной стороны, это очень даже серьезный шаг к снижению аварийности с этой категорией транспортных средств. Однако эксперты портала «АвтоВзгляд» хотя и считают новацию верной, но, к сожалению, недостаточной.

Обязательную верификацию пользователей для аренды электросамокатов вводят столичные власти. Чтобы прокатиться «с ветерком», потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Новое правило начнет действовать с момента открытия сезона проката, уточнили в московской мэрии. Но поможет ли это решить проблему «ДТП на тротуарах»? Насколько это решение будет эффективным?

Президент «Федерации автовладельцев России» (ФАР) Сергей Канаев считает нововведение движением в абсолютно правильном направлении. Другой вопрос — каких результатов удастся достичь. Но об этом судить рано, считает он. Время покажет. Однако такое решение московских властей, скорее всего, действительно будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, полагает эксперт.

Верификация лиц, арендующих самокаты, это действительно хорошая идея, соглашается вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр. Нововведение, по сути, поддерживает курс на массовое внедрение в нашу жизнь кикшеринга, то есть создания полноценной системы краткосрочной аренды электросамокатов. Прежде всего в связи с тем, что арендовать такое ТС не смогут несовершеннолетние, что, соответственно, снизит вероятность попадания детей в аварии. Ну а взрослым будет сложнее уйти от ответственности.

Фото globallookpress.com

— Однако у нас в стране есть еще более 300 000 частных самокатов. Также есть всевозможные курьеры, у которых пока только порядковые условные номера, принадлежащие компаниям, на которые они работают. Владелец частного самоката пока — за пределами правового поля, в том числе и в Москве, даже с введением верификации. И вот как здесь быть, пока совсем не ясно, — комментирует ситуацию эксперт.

Но, по его мнению, очевидно, что, решая проблему частных самокатов, нужно идти в том же направлении, что и с кикшерингом. Нужны механизмы установления ответственности.

— Я бы еще обязательное использование самокатчиками шлемов ввел, — резюмировал собеседник портала «АвтоВзгляд».

Заметим: тема использования самокатов на улицах российских городов и связанных с ними происшествий за несколько лет стала очень горячей. Этому способствовало не только общее обострение противоречий между самокатчиками и пешеходами, самокатчиками и автовладельцами, но и конкретные резонансные случаи тяжелых ДТП с их участием. Проблема стала настолько чувствительной, что стала привлекать пристальное внимание не только взволнованных граждан, но и органов власти, и законодателей.

Фото globallookpress.com

Портал «АвтоВзгляд» тоже внимательно отслеживает эту проблематику. Причем мы пытаемся рассматривать вопрос не только под углом противоречий самокатчиков с автомобилистами, но и в целом с точки зрения общественной значимости явления.

И нам очевидно, что ответить разом на все вопросы, связанные с пресловутыми «средствами индивидуальной мобильности», носящимися туда-сюда по тротуарам и проезжей части, невозможно.

Например, вряд ли стоит «выталкивать» всех самокатчиков на проезжую часть. Но при этом ясно, что необходимо снижать риски использования самокатов и для несовершеннолетних, и для пешеходов, и для автомобилистов. Для чего, очевидно, требуются механизмы введения серьезной и административной, и, возможно, даже уголовной ответственности для пользователей услуг кикшеринга за те или иные нарушения. Да и шлемы, наверное, не помешают.

С другой стороны, почему бы полностью не запретить всю эту «самокатную историю» до тех пор, пока не будут созданы четкие законодательные механизмы контроля за использование подобной техники и не менее четко прописана ответственность ее юзеров за малейшее нарушение ПДД, причем сопоставимое с уже предусмотренными наказаниями за аналогичные деяния для автовладельцев? Или прибыль владельцев подобного бизнеса важнее?..