Контрольный выстрел: Китай добьет западный автопром и скупит его за копейки

Европейская и американская автомобильная промышленность уже несколько лет — по удивительному стечению обстоятельств синхронно с введением санкций против России — «едут с ярмарки»: просто не успевают за китайцами. Но не так быстро, как хотелось бы последним. Поэтому в Поднебесной решено ускорить процессы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Пока на Украине гремят орудия, не менее яростная битва разгорается в мировой экономике. В частности — в автопроме. КНР, например, в рамках тарифной войны запретила экспорт редкоземельных металлов. Точнее — магнитов, что уже к середине июля приведет к остановке конвейеров сразу нескольких автопроизводителей, сообщает Reuters.

CLEPA, региональная ассоциация поставщиков автозапчастей, подтвердила факт закрытия сразу несколько заводов, производящих автокомпоненты в Европе и прогнозирует продолжение этой тенденции. Генеральный директор немецкого производителя магнитов Франк Эккард заявил информационному агентству, что вся европейская промышленность в панике и готова платить любую названную китайцами цену. Ведь магниты, поставляемые Поднебесной, необходимы для производства машин, а их отсутствие приведет к коллапсу отрасли.

Безусловно, китайцы ловко прикрылись дипломатией, заверив всех: снимет Трамп свои санкции, в смысле — пошлины, и тут же потечет «редкозем» рекой по старым адресам. Однако с высокой долей вероятности можно предположить и другой вариант: для развития, стабильного и, как китайцы любят, сверхбыстрого, автомобильной отрасли Поднебесной нужны новые рынки.

Фото: globallookpress.com

Раз Америка более не готова, а Юго-Восточная Азия в тандеме с Россией уже «в деле», то сейчас наилучшее время для перепрофилирования Старого Света. Сделать это можно, только зайдя на конвейеры европейских автостроителей, для чего последние должны поделиться частью своей исторической собственности.

Хочется ли им этого? Конечно, нет. Значит, нужно вынудить теми самыми экономическими методами: задавить демпингом цены получается, но медленно, тогда придется сначала положить, а потом и заместить европейский автопром. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Видится, что именно этот процесс мы сейчас и наблюдаем в прямом эфире.

Разговоры о продаже ряда предприятий VW китайцам утихли — сопротивляются немцы экспансии, значит придется ускорять разложение местного автопроизводителя. Без обид: просто бизнес, как говорится. Кстати, на фоне подобного положения дел весьма занятно выглядят решения и процессы, которые затеяли непосредственно европейские политики против своих же автостроителей. Совпадение? Не бывает в мире таких совпадений.