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Без руля и ветрил: беспилотные авто все же выходят на российские дороги

Автономные машины могут спровоцировать рост ДТП, как это сделали электросамокаты

Минтранс РФ неожиданно озаботился тем, чего, по сути, еще нет, Он спрогнозировал увеличение количества беспилотных автомобилей на российских дорогах до 1,7 тысяч к 2030 году. И это вам не одна бабка сказала, а целый министр транспорта Роман Старовойт. И не на лавочке у подъезда, а на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Портал «АвтоВзгляд» как всегда в восхищении.

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Автор
Ефим Розкин

Изображение Без руля и ветрил: беспилотные авто все же выходят на российские дороги

Желание хоть на миг привлечь к себе внимание приобрело повальный характер. Не обошло оно стороной и министра Старовойта: «Ходят беспилотные автомобили, их более 80 на сегодняшний момент. К 2030 году, мы прогнозируем, их число увеличится до 1,7 тысяч». Помилуйте, Роман Владимирович, да разве это сенсация? По дорогам страны перемещаются с разной степенью успешности более 60 млн автомобилей, из них без малого 50 млн — легковушки. А вы тут нам про тысячу с хвостиком...

ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ БУДУЩЕГО

На самом деле, лиха беда начало. В России, к сожалению, беспилотные автомобили по неведомой причине прочно ассоциируются с электрокарами. Как там у классика?

Партия и Ленин —

близнецы-братья —

кто более

матери-истории ценен?

Мы говорим Ленин,

подразумеваем —

мясо (ой, партия, конечно)...

Такая связь представляется весьма умозрительной. Электромобили хотя и драматически переоценены, но реально существуют как состоявшийся вид транспорта. Беспилотники, напротив — пока пришельцы из будущего, хотя сомневаться в их реальной пользе для экономики не приходится.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Да, изображать из себя водителей на дорогах России пытается столько неумех, что заменить их на роботов было бы счастьем для всех окружающих. А если прибавить к ним водителей, ненавидящих рулить и принуждаемых к этом только крайней необходимостью?

МЕДВЕДИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (кто все эти люди?) обнародовали прогноз, согласно которому к 2035 году более 25% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 году показатель превысит 80%.

К сожалению, реальность на сегодняшний день не позволяет прогнозировать скорый выход полноценных беспилотников на наши трассы.

Вот и господин министр с гордостью говорит всего-навсего о 80 экземплярах, не уточняя даже, насколько они реально автономны и где именно тестируются. Я лично имел сомнительное счастье наблюдать автономные машины «Яндекса» на трассе М4 «Дон», где после недолгой тренировки может ехать даже медведь на велосипеде.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Обвешанные многочисленными радарами, лидарами и Бог знает чем еще, они осторожно крались по правой полосе, а за рулем каждой из них непременно сидел водитель (или оператор, или инженер-испытатель, как бишь там его по умному называют) с вытаращенными от напряжения глазами.

Более подробно об испытаниях рассказали в Министерстве экономического развития, подведя промежуточные итоги. Роботакси совершили более 92 тыс. поездок, из них 70 тысяч — в Сириусе, 20 тысяч — Иннополисе, 2 тысячи — в Ясеневе. Другими словами, автономное вождение допускалось только на относительно закрытых территориях.

Директор департамента цифрового развития и экономики Минэкономразвития Владимир Волошин добавил, что в рамках эксперимента машины проехали 8 млн км в автоматизированном режиме управления, то есть, фактически в режиме адаптивного круиз-контроля. И только 50 км были пройдены без инженера-испытателя в салоне.

ВВЯЗАТЬСЯ В ДРАКУ

Как беспилотники поведут себя, выкатившись за пределы песочницы без присмотра няньки в условия сумасшедшего городского трафика, никому не известно. Да и опасно пока выпускать их на волю.

Минтранс только обещает разработать документ, содержащий критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также предусматривающий создание Центра мониторинга движения беспилотных автомобилей.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

При этом, самое главное — до сих пор не понятно, как вложить в электронные мозги сугубо человеческие этические нормы, о чем предельно ясно высказался один из лучших автожурналистов современности Джереми Кларксон:

— Если честно, то я бы предпочел вести проклятый автомобиль сам. Это несложно сделать. В конце концов даже Морин смогла научиться. И я бы предпочел автомобиль, который является просто автомобилем.

Потому что беспилотник — гарантированно — будет иметь свой мозг, запрограммированный убить вас при определенных обстоятельствах. Если встанет выбор — врезаться в группу школьников или в гигантский дуб, вы отправитесь в дерево. И вы за это заплатили деньги — за автомобиль, у которого есть инструкция покончить с вашей жизнью...

Вероятно, лоббисты проекта автономных транспортных средств решили не париться, по русскому обыкновению ввязаться в драку, а там видно будет. Правила появятся по ходу пьесы. Но вот с электросамокатами, к примеру, такой фокус не прокатил.

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