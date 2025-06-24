Без руля и ветрил: беспилотные авто все же выходят на российские дороги

Минтранс РФ неожиданно озаботился тем, чего, по сути, еще нет, Он спрогнозировал увеличение количества беспилотных автомобилей на российских дорогах до 1,7 тысяч к 2030 году. И это вам не одна бабка сказала, а целый министр транспорта Роман Старовойт. И не на лавочке у подъезда, а на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Портал «АвтоВзгляд» как всегда в восхищении.

Желание хоть на миг привлечь к себе внимание приобрело повальный характер. Не обошло оно стороной и министра Старовойта: «Ходят беспилотные автомобили, их более 80 на сегодняшний момент. К 2030 году, мы прогнозируем, их число увеличится до 1,7 тысяч». Помилуйте, Роман Владимирович, да разве это сенсация? По дорогам страны перемещаются с разной степенью успешности более 60 млн автомобилей, из них без малого 50 млн — легковушки. А вы тут нам про тысячу с хвостиком...

ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ БУДУЩЕГО

На самом деле, лиха беда начало. В России, к сожалению, беспилотные автомобили по неведомой причине прочно ассоциируются с электрокарами. Как там у классика?

Партия и Ленин —

близнецы-братья —

кто более

матери-истории ценен?

Мы говорим Ленин,

подразумеваем —

мясо (ой, партия, конечно)...

Такая связь представляется весьма умозрительной. Электромобили хотя и драматически переоценены, но реально существуют как состоявшийся вид транспорта. Беспилотники, напротив — пока пришельцы из будущего, хотя сомневаться в их реальной пользе для экономики не приходится.

Фото: globallookpress.com

Да, изображать из себя водителей на дорогах России пытается столько неумех, что заменить их на роботов было бы счастьем для всех окружающих. А если прибавить к ним водителей, ненавидящих рулить и принуждаемых к этом только крайней необходимостью?

МЕДВЕДИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (кто все эти люди?) обнародовали прогноз, согласно которому к 2035 году более 25% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 году показатель превысит 80%.

К сожалению, реальность на сегодняшний день не позволяет прогнозировать скорый выход полноценных беспилотников на наши трассы.

Вот и господин министр с гордостью говорит всего-навсего о 80 экземплярах, не уточняя даже, насколько они реально автономны и где именно тестируются. Я лично имел сомнительное счастье наблюдать автономные машины «Яндекса» на трассе М4 «Дон», где после недолгой тренировки может ехать даже медведь на велосипеде.

Фото: globallookpress.com

Обвешанные многочисленными радарами, лидарами и Бог знает чем еще, они осторожно крались по правой полосе, а за рулем каждой из них непременно сидел водитель (или оператор, или инженер-испытатель, как бишь там его по умному называют) с вытаращенными от напряжения глазами.

Более подробно об испытаниях рассказали в Министерстве экономического развития, подведя промежуточные итоги. Роботакси совершили более 92 тыс. поездок, из них 70 тысяч — в Сириусе, 20 тысяч — Иннополисе, 2 тысячи — в Ясеневе. Другими словами, автономное вождение допускалось только на относительно закрытых территориях.

Директор департамента цифрового развития и экономики Минэкономразвития Владимир Волошин добавил, что в рамках эксперимента машины проехали 8 млн км в автоматизированном режиме управления, то есть, фактически в режиме адаптивного круиз-контроля. И только 50 км были пройдены без инженера-испытателя в салоне.

ВВЯЗАТЬСЯ В ДРАКУ

Как беспилотники поведут себя, выкатившись за пределы песочницы без присмотра няньки в условия сумасшедшего городского трафика, никому не известно. Да и опасно пока выпускать их на волю.

Минтранс только обещает разработать документ, содержащий критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также предусматривающий создание Центра мониторинга движения беспилотных автомобилей.

Фото: globallookpress.com

При этом, самое главное — до сих пор не понятно, как вложить в электронные мозги сугубо человеческие этические нормы, о чем предельно ясно высказался один из лучших автожурналистов современности Джереми Кларксон:

— Если честно, то я бы предпочел вести проклятый автомобиль сам. Это несложно сделать. В конце концов даже Морин смогла научиться. И я бы предпочел автомобиль, который является просто автомобилем.

Потому что беспилотник — гарантированно — будет иметь свой мозг, запрограммированный убить вас при определенных обстоятельствах. Если встанет выбор — врезаться в группу школьников или в гигантский дуб, вы отправитесь в дерево. И вы за это заплатили деньги — за автомобиль, у которого есть инструкция покончить с вашей жизнью...

Вероятно, лоббисты проекта автономных транспортных средств решили не париться, по русскому обыкновению ввязаться в драку, а там видно будет. Правила появятся по ходу пьесы. Но вот с электросамокатами, к примеру, такой фокус не прокатил.