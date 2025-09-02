Путин приехал в Пекин на лимузине Aurus

Российский лидер Владимир Путин поехал в Пекин из Тяньцзиня на своем президентском лимузине Aurus. Можно было добираться до китайской столицы разными способами, например, поездом или самолетом, но в итоге было принято решение в пользу автомобиля.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, г-н Путин направился в Пекин после окончания рабочей программы в китайском Тяньцзине, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках мероприятия у президента России состоялись контакты с лидерами иностранных государств.

В Пекине с участием г-на Путина прошла трехстороняя встреча с лидерами Монголии и Китая. Также российский президент проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, запланирован ряд других двусторонних бесед.

Помимо всего прочего, глава нашего государства станет главным гостем на торжествах, приуроченных к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Они пройдут 3 сентября.

