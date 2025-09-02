Путин приехал в Пекин на лимузине Aurus

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, г-н Путин направился в Пекин после окончания рабочей программы в китайском Тяньцзине, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках мероприятия у президента России состоялись контакты с лидерами иностранных государств.
В Пекине с участием г-на Путина прошла трехстороняя встреча с лидерами Монголии и Китая. Также российский президент проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, запланирован ряд других двусторонних бесед.
Помимо всего прочего, глава нашего государства станет главным гостем на торжествах, приуроченных к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Они пройдут 3 сентября.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Путин похвастался своим Aurus перед Ким Чен Ыном.