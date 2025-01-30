Не царское дело: почему российские чиновники не хотят пересаживаться на LADA

Владимир Путин в ходе своего недавнего визита на АВТОВАЗ заметил, что на машинах отечественного производства сегодня ездят далеко не все чиновники, хотя им давно пора поменять свои автомобильные предпочтения. Эксперт объяснил порталу «АвтоВзгляд», что именно «не так» происходит в процессе «пересаживания» российской бюрократии на «Лады».

Вроде, ничего нового не сказал в Тольятти Президент России, когда упомянул об известной линии федеральных властей на отказ чиновничьего аппарата от иномарок в пользу легковушек нашенского производства. Однако слова Владимира Путина, сказанные им 28 января в ходе визита на АВТОВАЗ, примечательны. «К сожалению, я смотрю, это указание пока не полностью исполнено», — заявил глава государства.

Так что же именно не так с российскими машинами, которыми накануне любовался президент в цехе тольяттинского завода? Чем не угодила вельможам LADA Vesta? И есть ли вообще отечественные авто, заслужившие симпатии высоких государственных мужей? Опять же, судя по словам ВВП, процесс идет, просто он еще не завершен. Но на какой стадии этот процесс?

— Действительно, обитатели многих высоких правительственных кабинетов сделали выбор в пользу отечественного автопрома, — замечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. — Только надо понимать, что пересели они на «Аурусы», а не на «Ладу Ауру». «Аурус» стоит, как Rolls-Royce, и предлагает аналогичный уровень комфорта. Конечно, они готовы с «семерки» БМВ пересесть на аналог «Роллс-Ройса», почему бы нет? Это явное повышение в ранге, статусе и комфорте. А LADA Aura — это автомобиль совсем другого уровня, обладающий, к тому же, некоторыми техническими недостатками, констатирует ситуацию наш собеседник.

Фото globallookpress.com

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в прошлом году было реализовано в общей сложности 263 бизнес-седана Aura, чье производство началось осенью в Тольятти.

Модель создана на основе LADA Vesta за счет удлинения платформы на 250 мм и усиления кузова, оснащена новыми дверьми и крышей. Бензиновый двигатель (1,8 л, 122 л.с.) работает в паре с вариатором. В конце декабря сообщалось также, что у «Ауры» обнаружили дефекты тормозной системы, и АВТОВАЗ принял решение отозвать машины для решения возникших проблем.

— Так что это вопрос не только статуса, но и комфорта отдельно взятого представителя органов власти. И чиновничество будет сопротивляться до последнего. Оно придумывает разные чудесные схемы, чтобы обойти все ограничения. Например — аренда автомобилей, — рассказывает Шапарин. — При этом, в случае с депутатским корпусом ситуация отличается: в гаражи парламентариев реально заехали многочисленные LADA Aura и LADA Vesta.

Но этот процесс надо продолжать. Хотя критерии отечественного авто сейчас несколько «размыты». Лучше было бы пересаживаться на машины, не имеющие иностранных компонентов (в том числе — китайских). А пока и в «Ладах», и в УАЗах зарубежные компоненты есть. Но едва ли чиновничий аппарат предпочитает иномарки по той причине, что «Весты» и «Ауры» еще не полностью локализованы, — рассуждает эксперт.

Фото globallookpress.com

Проблемы с тормозной системой LADA Aura, очевидно, будут исправлены. Но означает ли это, что российские вельможи, наконец, «распробуют» наш автопром?

Опять же, Aura — это не «седан-баклажан», у модели другие габариты и расцветки. Или АВТОВАЗу надо освоить выпуск «Ауры», стилизованной под «Аурус»?

Опять же, если бы чиновничество охотнее будет пересаживаться на LADA, может, это ускорит решение возникающих порой проблем с качеством и стимулирует развитие модельного ряда российского автогиганта?

А пока этого не случилось, доверенным лицам главы государства, возможно, предстоит разъяснять отдельным обитателям «высоких» кабинетов, что, заказывая новые автомобили для министерских автопарков, они часто допускают орфографическую ошибку: пишут «Aurus», а надо — «Aura».