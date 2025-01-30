Не царское дело: почему российские чиновники не хотят пересаживаться на LADA

Вроде, ничего нового не сказал в Тольятти Президент России, когда упомянул об известной линии федеральных властей на отказ чиновничьего аппарата от иномарок в пользу легковушек нашенского производства. Однако слова Владимира Путина, сказанные им 28 января в ходе визита на АВТОВАЗ, примечательны. «К сожалению, я смотрю, это указание пока не полностью исполнено», — заявил глава государства.
Так что же именно не так с российскими машинами, которыми накануне любовался президент в цехе тольяттинского завода? Чем не угодила вельможам LADA Vesta? И есть ли вообще отечественные авто, заслужившие симпатии высоких государственных мужей? Опять же, судя по словам ВВП, процесс идет, просто он еще не завершен. Но на какой стадии этот процесс?
— Действительно, обитатели многих высоких правительственных кабинетов сделали выбор в пользу отечественного автопрома, — замечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. — Только надо понимать, что пересели они на «Аурусы», а не на «Ладу Ауру». «Аурус» стоит, как Rolls-Royce, и предлагает аналогичный уровень комфорта. Конечно, они готовы с «семерки» БМВ пересесть на аналог «Роллс-Ройса», почему бы нет? Это явное повышение в ранге, статусе и комфорте. А LADA Aura — это автомобиль совсем другого уровня, обладающий, к тому же, некоторыми техническими недостатками, констатирует ситуацию наш собеседник.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в прошлом году было реализовано в общей сложности 263 бизнес-седана Aura, чье производство началось осенью в Тольятти.
Модель создана на основе LADA Vesta за счет удлинения платформы на 250 мм и усиления кузова, оснащена новыми дверьми и крышей. Бензиновый двигатель (1,8 л, 122 л.с.) работает в паре с вариатором. В конце декабря сообщалось также, что у «Ауры» обнаружили дефекты тормозной системы, и АВТОВАЗ принял решение отозвать машины для решения возникших проблем.
— Так что это вопрос не только статуса, но и комфорта отдельно взятого представителя органов власти. И чиновничество будет сопротивляться до последнего. Оно придумывает разные чудесные схемы, чтобы обойти все ограничения. Например — аренда автомобилей, — рассказывает Шапарин. — При этом, в случае с депутатским корпусом ситуация отличается: в гаражи парламентариев реально заехали многочисленные LADA Aura и LADA Vesta.
Но этот процесс надо продолжать. Хотя критерии отечественного авто сейчас несколько «размыты». Лучше было бы пересаживаться на машины, не имеющие иностранных компонентов (в том числе — китайских). А пока и в «Ладах», и в УАЗах зарубежные компоненты есть. Но едва ли чиновничий аппарат предпочитает иномарки по той причине, что «Весты» и «Ауры» еще не полностью локализованы, — рассуждает эксперт.
Проблемы с тормозной системой LADA Aura, очевидно, будут исправлены. Но означает ли это, что российские вельможи, наконец, «распробуют» наш автопром?
Опять же, Aura — это не «седан-баклажан», у модели другие габариты и расцветки. Или АВТОВАЗу надо освоить выпуск «Ауры», стилизованной под «Аурус»?
Опять же, если бы чиновничество охотнее будет пересаживаться на LADA, может, это ускорит решение возникающих порой проблем с качеством и стимулирует развитие модельного ряда российского автогиганта?
А пока этого не случилось, доверенным лицам главы государства, возможно, предстоит разъяснять отдельным обитателям «высоких» кабинетов, что, заказывая новые автомобили для министерских автопарков, они часто допускают орфографическую ошибку: пишут «Aurus», а надо — «Aura».