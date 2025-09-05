Haval H5, H9 и GWM Poer помогли Федору Конюхову установить новый рекорд

Рамные китайские внедорожники и пикап обеспечили логистическую поддержку экспедиции известного российского путешественника Федора Конюхова в Алтайском крае. «Поднебесные» авто стали основным средством передвижения по сложным маршрутам и фиксировали корзину аэростата до начала полета.

В конце августа Федор Конюхов вместе с главой Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло установили новый отечественный рекорд высоты полета на 10 км на тепловом аэростате. Аппарат поднялся в воздух под Барнаулом на 10 678 м, что признали свежим достижением в истории российского воздухоплавания.

А концерн Great Wall Motor выступил партнером мероприятия, предоставив Конюхову и его спутникам автомобили Haval H5, H9 и GWM Poer. При подготовке к полету, когда тепловой аэростат находился в состоянии эквилибриума, корзину воздушного шара закрепили фалами к автомобилям, помогавшим не допустить неконтролируемый взлет.

Внедорожники и пикап позволили участникам добраться до точки старта, перевозили необходимое оборудование. На протяжении всей экспедиции парочка SUV и «грузовичок» также выполняли роль мобильного штаба, во всей красе продемонстрировав преимущества рамной конструкции кузова, полного привода и внедорожных ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйвы Haval H5, H9 и GWM Poer. Мы рассказали о всех плюсах и минусах моделей.