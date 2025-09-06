Переворачиваем под песню Шуфутинского календарь и видим: «Волга» все-таки возрождается, только теперь с помощью Geely, отечественный Tenet запускает кроссовер T8, Jaecoo расширяет линейку доступных версий для J7, Changan делит свой продуктовый ряд на основной бренд и Uni, а Jetour объявляет дату российской премьеры компактного T1... Об этих и других самых важных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Пожалуй, самой горячей темой первой осенней недели стало возрождение «Волги». Если помните, весной 2024-го в Нижнем Новгороде показали три новые модели, построенные на базе разных «Чанганов», но потом все заглохло. Однако проект, как выясняется, не закрыли — работа продолжается. Только теперь — с другим восточным партнером, с «Джили».

Едем дальше — в Калугу. Не выдерживая никаких театральных пауз между премьерами, отечественный бренд Tenet выкатывает среднеразмерный кроссовер T8. Под капотом — двухлитровый движок на 197 сил, в трансмиссии — семиступенчатый «робот» и полный привод. А портал «АвтоВзгляд», кстати говоря, уже испытал эту машину в деле.

Тем временем китайская Jaecoo презентовала в России спецверсию кроссовера J7, которая получила название Limited Edition. А Changan разделил модельную линейку на два бренда: собственно «Чанган» и Uni. Во второй, как несложно догадаться, перенесли кроссоверы Uni-S, Uni-T, Uni-K, лифтбэк Uni-V, а также седан Uni-L, прежде известный как Lamore.

Промелькнул в инфополе и Jetour: российский офис марки объявил дату презентации новейшего кроссовера T1 (16 сентября), а также подтвердил его технические характеристики. У дебютанта будет пара модификаций с моторами на 170 и 245 л.с. Комплектаций пока нет, цен тоже, однако дилеры уже сделали свои прогнозы.

Те же, кто все еще не доверяет китайским автомобилям, возможно, будут рады узнать, что к расширению модельного ряда в нашей стране активного готовится и корейский KGM — бывший SsangYong. Директор компании-дистрибьютора Виталий Осипов рассказал о перспективах кроссовера Actyon и пикапа Musso.

Ну а теперь — к социалке. «Яндекс» похвастался, что теперь в его «Картах» и «Навигаторе» в режиме реального времени отображаются таймеры светофоров. А пользователи, в свою очередь, начали эту новость активно комментировать, сообщая, что ничего нигде на самом деле не отображается. Нюанс в том, что функция пока доступна только в некоторых местах — внутри Садового кольца и парочке других районов Москвы.

А напоследок — вкратце напоминаем, что изменилось для российских водителей в смысле законодательства с 1 сентября. Во-первых, ужесточились правила пропуска спецтранспорта и наказания за их игнорирование. Во-вторых, увеличились госпошлины, в-третьих — расширился перечень медицинских противопоказаний к вождению. И это еще не все.

А подробнее о главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.