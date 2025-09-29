И VPN не поможет: возможно ли не «глушить» полностью сервисы навигации для водителей

В связи с участившимися атаками вражеских дронов на нашу страну, включая ее столицу, россиян заверили, что при отсутствии мобильного интернета им в любом случае будут доступны критически важные сервисы, включая навигационные. Вы выдохнули с облегчением? Зря. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», почему не стоит особо рассчитывать на бесперебойную работу излюбленных приложений.

Ресурсы, которые посредством смартфонов будут доступны в России в случае ограничений интернет-сигнала, назвало в начале сентября Минцифры. Это «Госуслуги», «ВКонтакте», «Oдноклассники», «Мэйл», национальный мессенджер Max, Ozon, Wildberries, «Авито», «Яндекс», Rutube, сайт платежной системы «Мир», порталы Правительства и Президента РФ, Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а так же «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», T2. И этот список предполагается регулярно обновлять, уточнили в ведомстве.

Иными словами, среди «бессмертных» — повсеместно востребованные и социально значимые сервисы, включая навигационные. Значит, и водитель, нуждающийся в ориентире, и пассажир, которому требуются услуги «извоза», в любой ситуации не должны быть застигнуты врасплох. Прошло несколько недель, и портал «АвтоВзгляд» задался вопросом, действительно ли обещанная чиновниками поддержка актуальных приложений заработала полноценно?

Можно ли спокойно ехать по незнакомым направлениям, рассчитывая на бесперебойную, а главное — адекватную — работу заветных сервисов? Ведь хорошо известно, что, например, в отдельных районах нашей необъятной, где высока концентрация военных и других важных объектов, мобильный интернет глушат массово и тотально, не делая никаких исключений.

Фото globallookpress.com

— Достоверной и полноценной информации о том, насколько корректно реализованы меры, позволяющие перечисленным сервисам работать всегда и везде, по-прежнему нет, — сетует ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Это вопрос открытый, и сейчас остается только верить, что анонсированная история — рабочая, — продолжает эксперт.— Другое дело, что она «кривая» по своей сути. В нештатных ситуациях либо следует отключать интернет полностью, либо не делать этого в принципе.

Причем первый вариант — правильнее. Ведь не секрет, что чаще всего сигнал глушится из-за опасности террористических атак посредством беспилотных аппаратов. А его неполная блокировка всегда оставляет злоумышленникам возможность поддерживать управление дронами. Это относительно несложная техническая задача, — уверен г-н Муртазин.

Короче говоря, как бы эффективно не работала новая система, позволяющая, по замыслу Минцифры, не трогать критически важные ресурсы, в любой сложной ситуации власти, скорее всего, предпочтут прибегнуть к полному отключению интернета. Тем более учитывая, что этот прием гораздо проще, и он уже многократно отработан в самых разных российских регионах.

— И, кстати, тут не стоит рассчитывать на различные VPN-сервисы, — подчеркивает эксперт. — Они совершенно точно будут блокироваться, даже при неполном «глушении»...

Фото globallookpress.com

Таким образом, не стоит обольщаться, рассчитывая, что в сложившихся реалиях всегда и везде получится воспользоваться не только заявленными Минцифрой ресурсами, но и привычными электронными сервисами, «прокладывающими дорогу» и вызывающими такси.

И водителям сегодня стоит не только заранее прокладывать маршрут, особенно если предстоит вояж в незнакомую локацию, но и иметь под рукой старую добрую бумажную карту и наличные деньги. Ведь очевидно, что чем чаще мы рассчитываем исключительно на собственные силы, тем меньше риск попасть в безвыходную ситуацию.