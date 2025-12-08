Товарищи по несчастью: что ищет АВТОВАЗ в Индии далекой

Флагман отечественного автомобилестроения явно расслабился в атмосфере российско-индийского бизнес-форума и в высшей степени торжественной встречи, организованной Владимиру Путину руководством Индии. Предприятие, по признанию его топ-менеджера, заинтересовано в развитии производства совместно с индийскими компаниями. Даже портал «АвтоВзгляд"не не ожидал от автогиганта такой откровенности.

Назвать это каминг-аутом было бы перебором, но «расчехлился» АВТОВАЗ, тем не менее, знатно. Настораживает вовсе не то, что на полях Российско-индийского бизнес-форума вице-президент компании Сергей Громак заявил о готовности к сотрудничеству с индийским автопромом. Вызывает недоумение перечень направлений, по которым российской компании хотелось бы работать с азиатскими партнерами.

ПРЯНИКИ РУССКИЕ, СЛАДКИЕ, МЯТНЫЕ

«Если говорить о нашем интересе к Индии, это еще и сотрудничество с индийскими инжиниринговыми компаниями... Нам было бы лучше совместно с индийскими инжениринговыми компаниями поработать над созданием новых автомобильных платформ, над продвижением гибридных технологий движения, над развитием линейки автоматических коробок передач и турбированных двигателей», — передает агентство РИА «Новости» слова г-на Громака.

На этом перечисление возможных ниш для кооперации не закончилось. Как выяснилось, АВТОВАЗу интересны также промышленные роботы, 3D-принтеры, штамповочная оснастка и пресс-формы от индийских поставщиков. В заключение топ-менеджер поманил потенциальных партнеров сладким, по его разумению, пряником:

— Поверьте, у нас очень комфортные условия для ведения бизнеса. Приведу пример: у нас в Тольятти через дорогу от нашего предприятия успешно работает особая экономическая зона, которая предоставляет широкий спектр и налоговых, и таможенных льгот... Спорное, конечно, заявление, ну да ладно.

НУЖНЫ ЛИ МЫ НАМ?

Как говорил монтер Мечников: «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». Насколько подобного рода сотрудничество может заинтересовать будущих контрагентов АВТОВАЗа? Политолог Георгий Бовт высказался в АиФ так:

— В ходе визита Президента России Владимира Путина в Индию, в том числе, обсуждалась возможность увеличения взаимного товарооборота. В последние годы он растет стремительными темпами. Так, если в 2020 году мы наторговали на чуть более 8 млрд долл., то теперь годовой объем взаимной торговли вплотную приблизился к 70 млрд.

К 2030 году его планируется довести до 100 млрд долл. Однако есть проблема: в основном рост произошел за счет наращивания российского экспорта (прежде всего нефти). А вот индийский экспорт в РФ не дотягивает и до 5 млрд долл. Нью-Дели сильно этим обеспокоен и давно уже ставит вопрос о сбалансировании торговли...

При этом Бовт не очень-то верит в то, что на российском рынке на успех могут надеяться индийские автомобильные марки. Он даже отмечает ту особенность, которая будет им ощутимо мешать. Это двигатель малого объема и тесно связанная с ним бюджетность во всех смыслах. Таким образом, те модели, которые реально способны претендовать на популярность в нашей стране, еще с порога вступают в жесткую конкуренцию с продукцией того самого АВТОВАЗа.

ЦЕЛЬ — НИЧТО, ДВИЖЕНИЕ — ВСЕ

Но, собственно, речи непосредственно об автомобилях г-н Громак и не вел. Целью амбиций представляемого им автогиганта были куда более болезненные сферы. Если даже поверхностно взглянуть на перспективные направления, обозначенные вице-президентом, то станет очевидно: руководство АВТОВАЗа не прочь позаимствовать у индусов технологии в самом широком спектре. Не свои разработать, а чужие позаимствовать. Не отечественное производство поднять, а у иностранцев разжиться.

Равносильно ли это признанию, что своими силами волжские умельцы, плотно сидящие на государственных льготах, на благо страны свое привилегированное положение обратить никак не могут — для реализации президентского требования обрести технологическую независимость им все время чего-то не хватает.

В основном, похоже, желания. И сейчас прожекты руководителей АВТОВАЗа выглядят как-то неубедительно. Невольно складывается ощущение, что ими движет в основном желание покрасоваться на фоне всеобщего ажиотажа относительно «Хинди руси бхай бхай».

Вот с каких это пор Индия является технологическим лидером автостроения, позвольте спросить? Какие такие прорывные знания можно получить у того, кто сам от нас недалеко ушел? Tata, Mahindra и Maruti нам в помощь? А, еще Jaguar Land Rover имеется в наличии... Ну так JLR и под британцами последнее время продвинутостью не блистал.

Не имею достаточных фактов, чтобы утверждать это решительно, однако все указывает на хитрый план, вполне описываемый афоризмом марксиста-ревизиониста Эдуарда Бернштайна: «Цель, каковой бы она ни была, для меня ничто; движение — все».