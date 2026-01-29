Безумные инициативы: зачем россиянам разноцветные автомобильные номера

Очередной судьбоносный проект на автомобильную тему направлен председателю Правительства России. Но не стоит обольщаться: он посвящен вовсе не повышению эффективности работы отрасли. Авторы затеи сочли гораздо более важным введение разноцветных ГРЗ для некоторых категорий транспортных средств. Портал «АвтоВзгляд» не может не согласиться с точностью выбора момента для инициативы.

«Национальный автомобильный союз» (НАС) предложил внести кардинальные изменения в цветографическую схему номерных знаков. Он предлагает навешивать на электромобили зеленые номера, а на беспилотники — бирюзовые. Вице-президент НАС Антон Шапарин сообщил агентству ТАСС, что предложение уже передано председателю правительства России Михаилу Мишустину. Иными словами, НАС счел необходимым подкорректировать закон о регистрации транспортных средств.

ТАНЦЫ ВОКРУГ «ЖЕСТЯНОК»

— Очевидно, что другие участники дорожного движения должны видеть беспилотный транспорт на дороге, и внести поправки было бы удобнее всего именно сейчас. Одновременно мы понимаем, что надо сразу заложить зеленые номера для «электричек» — это практично, потому что у нас предусмотрены льготы по парковке и по оплате трасс для таких автомобилей, и правоприменителям будет удобнее их выявлять, — пояснил г-н Шапарин агентству.

Необходимость разукрасить номера объяснялась им и с другой точки зрения — заботы о безопасности на дорогах. «Учитывая то, что многие люди боятся новых технологий, их нужно адаптировать к этим новшествам. То есть дать им возможность распознавать такие машины. Как это проще сделать? Конечно, через номера. И эти машины будут выделяться на дорогах. Это важно и при движении по дорогам вне городов. Едет, к примеру, робот по дороге. Сигналь ему-не сигналь — дорогу не уступит. Но по номеру будет понятно, что это робот. А значит, и отношения выяснять на дороге не с кем», — с увлечением расписывал Антон Владимирович плюсы своей идеи «Российской газете».

Судя по реакции журналиста «РГ», пылкая речь вице-президента НАС его не убедила. «Ведь, например, ни одна камера не ориентируется на цвет, а только на цифры и буквы в правильном формате. У регистрационных знаков на дипломатических номерах — один формат. На милицейских — другой. На общественном транспорте — третий. Фон регистрационного знака как будто не влияет ни на что. А поэтому и не нужно вокруг него устраивать танцы», — резонно заметил журналист.

ХУДОЖЕСТВА ОБЩЕСТВЕННИКОВ

После ознакомления с идеей проекта первое, что пришло на ум — это два малоприличных анекдота из детства. Первый — о введении розовых номеров для определенной категории водителей, второй — о выборе краски для стен в общеобразовательной школе. И это совсем не потому, что я такой испорченный, просто ситуация однозначно навеяла.

— Лелик, но это же не эстетично...

— Зато дешево, надежно и практично!

Авторынок России падает, причем на данном этапе без каких-либо внятных шансов на стабилизацию. Автопарк стареет невиданными темпами. Автовладельцы в ужасе, поскольку многим из них пора менять своих железных коней, а не на что. Цены растут. Заявленная президентом страны политика достижения технологической независимости откровенно саботируется на всех производственных и властных уровнях.

И в это время господа из «Национального автомобильного союза» предлагают заняться художественным оформлением ГРЗ. Между прочим, в задачах их объединения значатся: улучшение условий ведения бизнеса, отстаивание интересов отрасли в органах власти, участие в совершенствовании нормативно-правовой базы и т.д. и т.п. А вот про изучение основ изобразительного искусства ничего, вроде как, и не сказано.

ФИЛЬМ НЕ О ЧЕМ

О чем этот фильм? Да ни о чем! Автономных автомобилей в качестве субъекта дорожного движения пока не существует. И никому не известно, когда они появятся. Судя по тому, что законопроект Минтранса РФ, определяющий правовые основы для эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автодорогах, сырой и внутренне противоречивый, чиновники не видят перспектив для его применения в ближайшем будущем, поэтому не торопятся дорабатывать. Кстати, вот тут-то поле непаханое для приложения энергии НАС.

Бум электромобилей заканчивается, толком не начавшись. По итогам 2025 года в России было реализовано 12,5 тыс. новых машин на батарейках, как сообщает агентство «Автостат». Это 0,9% общих продаж на авторынке. Точно такой же процент — точнее, долю процента — составило общее количество электрокаров в нашей стране от всего легкового автопарка.

Досифей (останавливая Сусанну): Почто мятешися?

Ну и прочие обоснования проекта не выдерживают элементарной критики. Правила дорожного движения для всех должны быть одинаковы, никакие «прогрессивные» технологии не могут служить поводом для создания привилегированного класса транспортных средств — это первое. Не водителей требуется адаптировать к роботам и электромобилям, а совсем наоборот — это второе. Третье и последнее — при наличии свободного интеллектуального ресурса желательно тратить его на решение насущных, а не выдуманных проблем.