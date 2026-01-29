А обильный осадок остался: китайские авто не выдержали испытания снегопадом

Никогда такого не было — и вот опять: в России выпал снег. Причем азартно и будто бы сразу за два года, за ночь превратив города и села в один сплошной сугроб. Невероятно, не так ли? Впрочем, у нас ведь есть китайские кроссоверы, хозяева которых такому погодному катаклизму должны быть только рады: вот сейчас-то и пригодится оплаченный внедорожный потенциал! Однако все вышло ровно наоборот. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Привычка — страшная сила, избавиться от которой дано не каждому. Российским автомобилистам, видимо, придется: научившие нас вседозволенности и впечатляющей живучести даже в сложных условиях японские, корейские и частично европейские SUV, выглядят непостижимой роскошью на фоне китайского автопрома. Особенно ярко различия подходов и технологий стали заметны зимой, когда простой выезд из городского двора становится испытанием, спасибо снегопаду.

Первой причиной многочисленных недоумений автолюбителей стали бампера: обладатель условного Mitsubishi Outlander и не пытался раскапывать сугроб у капота. Сел, прогрел да выехал, протаранив сугробчик. А чего ноги мочить и спину гнуть, кроссовер же! С китайскими машинами такой фокус не прокатит: практика показывает, что многие «поднебесные» модели оснащены с завода очень хрупкими бамперами, которые поединка со снегом не выдерживают. Просто лопаются, повиснув жалкими лоскутами на фасаде машины. Ждать замены, скорее всего, придется несколько месяцев. А там еще и «малярка» порадует ценовым подходом...

Следующим «озарением» стала система полного привода: оказывается, она нужна только для комфортного старта со светофора. В заваленных снегом дворах хитрая электроника и сопряженное с ней «железо» пасует, не справляясь с осадками и оперативно перегреваясь. Даже скромный по меркам нынешней зимы сугроб вызывает у их хозяев острую потребность в приобретении лопаты, а готовиться к утреннему выезду на работу многие начают с вечера. Это вам не Subaru, тут думать надо!

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

К слову, текущее ценообразование на представленные в отечественные автосалонах японские машины после снежного января-2026 уже не смотрится таким уж завышенным. Вот москвичи и осознали, зачем нужен внедорожник: доминирование того же SuperSelect на улицах стало лучшей демонстрацией актуального оснащения. Внезапно качественный полный привод оказался куда более ценной опцией, чем большой тачскрин или ионизатор воздуха в салоне.

«Китайцы» мрачно сидят по сугробам в надежде на эвакуацию. Окей, добрые люди еще не перевелись, и некоторые — даже с тросом. Но тут открылась еще одна интимная подробность «чайнакаров»: на «легенде» авторынка и локомотиве продаж внезапно оказалась крайне «жидкая» буксировочная «серьга».

Она легко вкручивается в установленное место под «скорлупой» бампера, но также легко оттуда вылетает, оставляя отметины на буксирующем транспортном средстве. Проще говоря, дергать китайское транспортное средство — себе дороже, нужно аккуратно тянуть, стараясь не производить лишних движений. Ну и дружеский совет буксирующим: закручивайте буксировочную петлю сами — не доверяйте этот процесс отчаявшимся собственникам новомодных автомобилей. Они и так разочарованы происходящим.