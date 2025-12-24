Мороз и стекла: первое похолодание выявило очередную проблему китайских авто

Зима в этом году явно задержалась, одарив Первопрестольную первыми морозами лишь в конце декабря. Однако не самое стремительное снижение температуры внезапно стало фатальным для целого ряда достаточно популярных моделей «поднебесного» автопрома. Автовладельцы, привычно щелкнув с утра обогревами и отправившись разгребать сугроб, оказались буквально «у разбитого корыта». Как в прямом, так и в переносном смысле этой не требующей перевода древнерусской мудрости.
К теплым опциям мы уже привыкли и небеспричинно считаем важной составляющей любой машины: кресла и руль, зона покоя дворников или все лобовое. Уж заднее-то стекло у нас обогревается «со времен царей»: нити, запаянные в триплекс, стояли на поздних «шестерках», а также на экспортных, а с 1994 года и на доступных для отечественного потребителя «четверках».
До того обогрев был исключительно импортной «штучкой» для культового универсала. Но даже если взять «за ноль» 94-й, то уже двадцать лет обогрев заднего стекла не вызывает у отечественного водителя вопросов. А вот у китайского автопроизводителя, как оказалось — очень даже вызывает!
Социальные сети внезапно наполнились гневными комментариями владельцев новеньких «с иголочки» изделий их КНР и фотографиями разбитых задних стекол: по заверению авторов, у них лопались триплексы ровно в тот момент, когда водитель включал подогрев. Возможно такое? Оказывается — возможно. Но сначала разберем причины, по которым, за неимением «внешних факторов», заднее стекло с подогревом может внезапно разлететься на мелкие кусочки.
Изначально, конечно, в голову лезет тривиальное: кузов кривой или мастер накосячил при установке стекла. Но позвольте: не может же быть такого на заводской, толком жизни и дороги не познавшей машине! Отметаем. Следующий вариант — коррозия, способная привести к образованию полости, где влага накапливается, замерзает и точечно деформирует стекло, приводя к взрыву.
Но тут мы уже идем против физики: для подобных суждений нужно было бы резко переместить транспортное средство из тепла в холод. А ничего подобного не происходило. Да и стекла на современных ТС вклеиваются на полиуретановый клей, который придает триплексы некоторую амортизацию...
Выходит, причина — именно включенный подогрев. Вернее, нити, которые работают по-простому, вообще-то, принципу: с одной стороны — «плюс», с другой — «минус», центр, состоящий из нитей, нагревается. Нити часто нанесены на поверхность стекла и, следовательно, могут оборваться от одного неловкого погруженного холодильники или лыж.
Повреждение приводит не только к появлению необогреваемого участка, но и к перегреву, причем стремительному, конкретного точки, которая мгновенно раскаляется. Может быть, проблема в этом? Выход один — менять стекло, причем за свой счет: дилеры подобное поведение автомобиля «гарантийным» не считают.