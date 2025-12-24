Мороз и стекла: первое похолодание выявило очередную проблему китайских авто

Изучение и привыкание к китайским автомобилям идет в России тяжело: новый модельный год, новые километры на колесах, новые проблемы. Не успевает отечественный автомобилист подстроиться под характер очередного «чайнакара», неожиданно вылезает следующая болячка как следствие, например, погодных условий. Ну кто же мог предположить, что в декабре у нас похолодает? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Зима в этом году явно задержалась, одарив Первопрестольную первыми морозами лишь в конце декабря. Однако не самое стремительное снижение температуры внезапно стало фатальным для целого ряда достаточно популярных моделей «поднебесного» автопрома. Автовладельцы, привычно щелкнув с утра обогревами и отправившись разгребать сугроб, оказались буквально «у разбитого корыта». Как в прямом, так и в переносном смысле этой не требующей перевода древнерусской мудрости.

К теплым опциям мы уже привыкли и небеспричинно считаем важной составляющей любой машины: кресла и руль, зона покоя дворников или все лобовое. Уж заднее-то стекло у нас обогревается «со времен царей»: нити, запаянные в триплекс, стояли на поздних «шестерках», а также на экспортных, а с 1994 года и на доступных для отечественного потребителя «четверках».

До того обогрев был исключительно импортной «штучкой» для культового универсала. Но даже если взять «за ноль» 94-й, то уже двадцать лет обогрев заднего стекла не вызывает у отечественного водителя вопросов. А вот у китайского автопроизводителя, как оказалось — очень даже вызывает!

Фото avtovzglyad.ru

Социальные сети внезапно наполнились гневными комментариями владельцев новеньких «с иголочки» изделий их КНР и фотографиями разбитых задних стекол: по заверению авторов, у них лопались триплексы ровно в тот момент, когда водитель включал подогрев. Возможно такое? Оказывается — возможно. Но сначала разберем причины, по которым, за неимением «внешних факторов», заднее стекло с подогревом может внезапно разлететься на мелкие кусочки.

Изначально, конечно, в голову лезет тривиальное: кузов кривой или мастер накосячил при установке стекла. Но позвольте: не может же быть такого на заводской, толком жизни и дороги не познавшей машине! Отметаем. Следующий вариант — коррозия, способная привести к образованию полости, где влага накапливается, замерзает и точечно деформирует стекло, приводя к взрыву.

Но тут мы уже идем против физики: для подобных суждений нужно было бы резко переместить транспортное средство из тепла в холод. А ничего подобного не происходило. Да и стекла на современных ТС вклеиваются на полиуретановый клей, который придает триплексы некоторую амортизацию...

Выходит, причина — именно включенный подогрев. Вернее, нити, которые работают по-простому, вообще-то, принципу: с одной стороны — «плюс», с другой — «минус», центр, состоящий из нитей, нагревается. Нити часто нанесены на поверхность стекла и, следовательно, могут оборваться от одного неловкого погруженного холодильники или лыж.

Повреждение приводит не только к появлению необогреваемого участка, но и к перегреву, причем стремительному, конкретного точки, которая мгновенно раскаляется. Может быть, проблема в этом? Выход один — менять стекло, причем за свой счет: дилеры подобное поведение автомобиля «гарантийным» не считают.