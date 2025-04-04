Автопринт: можно ли сегодня «напечатать» новый бампер для машины

Портал «АвтоВзгляд» заинтересовался, может ли сегодня среднестатистический российский автовладелец создавать нужные запчасти для своего ТС, используя 3D-печать? Эксперт объяснил, почему это теоретически возможно, но на практике лишено всякого смысла.

Сегодня в интернете можно найти множество объявлений, в которых предлагаются услуги по 3D-сканированию и 3D-печати различных изделий, в том числе достаточно сложных. Вот пример типичного объявления: «Создадим точную компьютерную копию любого объекта и напечатаем его на 3D принтере. Материал — пластик типа ABS». Иногда также обещают пластик с улучшенными характеристиками. Вполне естественно, может возникнуть вопрос: почему бы не применить эту технологию, например, для того, чтобы напечатать бампер для бюджетного авто или хотя бы дверцу бардачка?

— Да, услуга теоретически доступна, — признает независимый автоэксперт Кирилл Сагитов. — Впрочем, в наши дни среднестатистическому владельцу транспортного средства все же не стоит пытаться печатать отдельные пластиковые элементы кузова на 3D-принтерах. Во-первых, стоимость такой процедуры на современных устройствах все еще остается достаточно высокой.

Не стоит обольщаться расценками, которые встречаются в Сети: распечатать за «500 рублей» можно, как правило, очень небольшое изделие — с размерами в пределах 30 см (по длине, ширине или высоте). Что касается современных 3D принтеров, которые могут работать с материалами, подходящими для автомобилей (даже среднего ценового сегмента), то они достаточно дороги.

Фото: globallookpress.com

Да и стоимость самих расходных материалов, а также процесса печати зачастую выходят за пределы разумных затрат, сопоставимых с расходами на покупку обычных запчастей у официальных производителей, не говоря уже о многочисленных «авторазборках». Например, для печати качественных деталей кузова нужно использовать высокопрочные термопластики. Помимо ABS, это такой материал, как PLA — и тот, и другой стоят намного дороже, чем обычные пластиковые элементы, производимые традиционными методами, указывает Сагитов.

— Во-вторых, — продолжает эксперт, — качество таких деталей зачастую не соответствует промышленным стандартам. И если даже процедура будет выполнена качественно, 3D-печатные детали не могут гарантировать той прочности и долговечности, которая необходима автомобильным комплектующим, выполняемым по определенным обоснованным стандартам. А ведь крылья, бамперы и многие панели порой подвергаются ощутимым механическим нагрузкам.

Наконец, время печати может оказаться значительным. Принтеры работают не так быстро, как промышленное оборудование, что делает процесс печати «долгоиграющим», и в случае повреждения кузовных элементов быстрое восстановление становится невозможным, — добавляет собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: globallookpress.com

Таким образом, хотя 3D-печать может быть полезной для прототипирования или мелких улучшений (например, изготовление декоративных элементов или нестандартных частей интерьера), для полноценной замены кузовных деталей ТС этот метод пока нельзя считать практичным и эффективным для большинства автовладельцев. Однако надо признать, что 3D принтеры играют в современной технике все более заметную роль.

Так, например, буквально в прошлом месяце в Шанхае прошла трехдневная выставка промышленных изделий, изготовленных именно методом 3D-распечатки.

И в ходе этого мероприятия были представлены изделия, которые, по замыслу разработчиков, могут найти применение в самых передовых современных областях, включая даже такую высокотехнологичную сферу, как космонавтика. Будем надеяться, что не за горами тот день, когда любой автовладелец сможет позволить себе «распечатать» тот же бампер, не беспокоясь по поводу цены вопроса, а также качества и сроков его изготовления.