Perpetuum mobile: финны похвастались супербатареей для электрокаров, но не миф ли это

Когда все так хорошо, что даже подозрительно, подозрения обычно оправдываются. В мире высоких технологий самые оптимистичные ожидания порой тоже рушатся о реалии — жизненные и естественнонаучных законов. Портал «АвтоВзгляд» задумался, каковы шансы твердотельных аккумуляторов вытеснить литий-ионные, раз о них складывают легенды, как о сверхзначимом изобретении наших дней.

Средневековье помнит по-настоящему, как мы сейчас выразились бы, хайповую тему — о вечном двигателе. Тогда многие ученые Старого Света действительно уверовали в возможность создания устройства, которое могло бы работать бесконечно. По поводу него одновременно размышляло столько людей, что даже до сих пор непонятно, кто конкретно стал автором столь, как мы понимаем, утопичной идеи, нарушающей законы термодинамики. Естественно, никакого perpetuum mobile так никто и не создал.

В наши дни схожими амбициями отличаются инженеры, проектирующие электромобили, а если точнее — аккумуляторы для них. Вот вы можете себе представить, чтобы АКБ на «электричках» с годами не изнашивались, а зарядка занимала каких-то пять минут? Сложно, хотя молодая финская компания Donut Lab, «дочка» Verge Motorcycles, клятвенно обещает, что так оно и будет.

По словам представителей этого не страдающего от скромности стартапа, у них уже почти все готово для запуска супербатарейки в серию. Речь идет не о простом литий-ионном элементе, а твердотельном. Как уже можно догадаться по названию, в нем используется твердый электролит вместо жидкого.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Часто бывает так, что некоторые вещи преподносятся нам в качестве абсолютного ноу-хау, а по факту ничего такого — обычный маркетинг, пусть и очень грамотный. С твердотельными батареями никакого обмана — они на самом деле имеют серьезные перспективы и массу преимуществ: начиная от повышенной удельной энергоемкости и заканчивая той самой невероятно быстрой зарядкой.

А еще АКБ на твердом электролите обеспечивают больший запас хода, меньше весят, устойчивы к воспламенению и, как предполагается, прослужат в три-четыре раза дольше за счет минимальной деградации. Впрочем, последнее преимущество нуждается в проверке временем — единичные тесты твердотельных батарей единичными производителями не слишком показательны. Допустим, существует предположение, что новые аккумуляторы могут бояться сильных морозов — якобы суровый климат ведет к образованию микротрещин.

Закрыть глаза на все достоинства твердотельной батареи было бы слишком глупо, но голос разума внутри каждого из нас говорит: «Идеального не существует, а за масштабирование нужно платить». Ответ на вопрос «Что лучше?» зависит от того, оцениваете ли вы аккумуляторы с точки зрения текущих потребностей или их потенциала в будущем.

Твердотельные батареи находятся пока еще на ранней стадии разработки, а производство обходится в копеечку. Поэтому как-то слабо верится, что стартап Donut Lab — пусть и при условии хороших инвестиций — реально готов брать и делать, то есть завоевывать рынок. Гиганты могут.

Фото Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Например, сейчас Mercedes‑Benz в партнерстве с американцами активно тестирует такой вариант батареи, используя свой лифтбэк EQS. Не остались в стороне и китайские Chery плюс Hongqi, тоже разрабатывающие твердотельную АКБ, причем полностью самостоятельно. Дальше всех пошли в GAC Group и уже построили отдельную линию по выпуску новых АКБ.

Тем не менее, на текущий момент литий-ионные аккумуляторы остаются оптимальным решением для большинства случаев. Твердотельная альтернатива на данном этапе не может считаться коммерчески выгодной — это очевидно. Для России, где рынок «электричек» и без того на дне, а морозы являются неотъемлемым атрибутом правильной зимы, было бы лучше, чтобы все оставалось по старинке.